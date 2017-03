DGT: "Es necesario porque tenemos un grave problema de contaminación"

Y además... Barcelona prohíbe circular a coches contaminantes a partir del 2019

Así lo ha puesto de manifiesto Serrano, en el marco de la inauguración de la jornada 'Nuevas estrategias para la mejora de la seguridad vial en España', celebrada en la Torre de Cristal de Madrid. "La Unión Europea ha advertido, principalmente a dos ciudades que tienen los problemas de contaminación más acuciantes que son Madrid y Barcelona, de que tenían que poner remedio. Hay muchísimas ciudades en Europa que ya han tomado medidas en ese sentido y era una cosa que era de esperar", ha destacado. En este sentido, Serrano ha asegurado que en la DGT tienen "claro que es una cosa que se avecina", por lo que el organismo estatal procedió a la clasificación de todo el parque automovilístico en función de su potencial contaminante, y en este momento se está enviando "a todos los ciudadanos la etiqueta de su vehículo para que las autoridades municipales o metropolitanas puedan llevar a cabo las medidas que están anunciando".

Respecto al coche autónomo, el director general de Tráfico ha detallado que la DGT se encuentra trabajando en la reforma del Reglamento General de Vehículos, entre otras cosas, para permitir las pruebas del coche autónomo en España. Así, ha indicado que, en una primera fase, se va a obligar a que las pruebas que se realicen "en tráfico real y por carreteras reales vayan acompañados siempre de un piloto que tenga que estar al mando del vehículo cuando vaya en modo autónomo".

Según ha afirmado Gregorio Serrano, "España, que es un referente en tecnología e innovación", también lo va a ser respecto a las pruebas del coche autónomo, por parte de investigadores, universidades y marcas automovilísticas. "Siempre con garantías para la circulación sin dejar de lado la innovación tecnológica de nuestras empresas", ha subrayado.

Por otro lado, Serrano ha explicado que a primeros de abril el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, presidirá el Pleno del Consejo Superior de Tráfico "que va a ser el pistoletazo de salida para la puesta en marcha de todas las reformas legislativas" que va a llevar a cabo, empezando por la Ley de Seguridad Vial y Tráfico.



REFORMAS CON LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

De este modo, ha precisado que, cuando el ministro presida ese pleno, informará de los distintos grupos de trabajo que se van a formar y uno de ellos será el que concierne al carnet por puntos y a la revisión de las sanciones por reincidencia. "En el seno de esos grupos de trabajo, escuchando la voz y la opinión de los expertos, de las asociaciones de víctimas y de todos los que tienen que decir algo tanto en el carnet por puntos como en la reincidencia de conducción bajo los efectos de alcohol y drogas, la valoraremos desde la DGT y a partir de ahí comenzará todo el procedimiento de reforma", ha destacado.

A su juicio, "hay un problema evidentemente con la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas", por lo que "algo hay que hacer". "Tenemos claro que hay que actuar porque no podemos permitir que esa barbaridad se siga repitiendo en nuestra carreteras", ha manifestado Serrano, al tiempo que ha ejemplificado la situación con el caso de las detenciones de dos camioneros que triplicaban y quintuplicaban la tasa de alcohol.

Durante su intervención en las jornadas, ha defendido que el objetivo es hacer una Ley de Seguridad y Tráfico del siglo XXI, que tenga "cierto carácter definitivo" y "no parchee" lo anterior. En este contexto, Serrano ha destacado la importancia de que la Seguridad Vial sea una responsabilidad y un reto compartido desde todos los estamentos que conforman la sociedad. "Mientras que la sociedad no decida que estoy hay que terminar con ello, no vamos a acabar", ha advertido.

"En el año 2003 hubo 5.400 fallecidos en carreteras en España. En el año 2005, dos años más tarde, hubo 4.443, cerca de mil fallecidos menos en nada más dos años. Había las mismas sanciones, había la misma Guardia Civil, y el permiso por puntos no había entrado en vigor (julio de 2006)", ha recordado, para después agregar que lo que pasó fue que "simplemente la sociedad decidió que eso había que acabar con ello".

Por todo ello, ha pedido a la sociedad su compromiso para dar un salto de calidad en materia de seguridad vial. "Y pasar de ser los quintos, en términos de fallecidos por millón de habitantes en una Europa de 28 miembros, a intentar ser los segundos", ha remachado. También ha defendido que si se resuelve el problema de la velocidad inadecuada, el alcohol y drogas, el cinturón de seguridad, y las distracciones se tendrá "el 90% de los fallecidos resueltos".



El director general de Tráfico ha puesto en valor la labor la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, "uno de los cuerpos policiales con más prestigio del mundo". "Vienen policías de carretera del mundo entero a formarse en la Academia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil", ha recordado, para después agregar que "muchas veces, de manera injusta e irresponsable", se transmite una imagen falsa del los agentes.

Por último, Serrano ha tenido palabras de felicitación para las mujeres, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer este miércoles 8 de marzo. "Ojalá algún día dejemos de celebrar el Día Internacional de la Mujer porque no haya ninguna discriminación que denunciar y, sobre todo, que no haya nadie que les ponga la mano encima", ha zanjado.