Dani Flaco: "Las canciones al final sirven para hacer compañía"

Dani Flaco inicia este sábado 25 de febrero en la Sala Galileo Galilei de Madrid la gira de presentación de su reciente nuevo disco, Verbenas y fiestas menores, que tendrá una semana después continuación -con las entradas ya agotadas- el viernes 3 de marzo en la Luz de Gas de Barcelona.

Comenzarán así a rodar por toda la geografía española las nuevas canciones de Dani Flaco, contenidas en el que ya es su séptimo disco en once años, y que consiguió auparse hasta el puesto 28 de la lista nacional de ventas en la semana de su lanzamiento.

"Hay canciones que son más alegres, de verbena, y otras no tanto. Como la vida, que es un poco así también. Y soy muy fan de las verbenas, tanto de lo que suponen como de la palabra en sí, que me parece muy bonita", apunta a Europa Press este cantautor nacido en Hospitalet de Llobregat en 1977.

Trece composiciones son las que integran esta nueva obra de Dani Flaco, con temas como el amor con su desamor, la amistad o la situación política. Sobre esto último, en Distrito VI canta 'una gaviota sobrevuela la ciudad, no entienden de pedir perdón los cínicos del orden y la ley. Se atusa una rata el pelo en el coche oficial'.

Tras aclarar que esa letra "es para todos los políticos, no para unos en concreto", admite la permanente vigencia de las canciones de desamor: "No las mías, sino en general, en la vida, la mayoría de las canciones son de desamor. Es mucho más fácil y poético escribir de esa forma, a pesar de que no estés en ese momento pasando una etapa así. Es más fácil crear una historia de desamor que una de amor".

"Las canciones al final sirven para hacer compañía", prosigue, para acto seguido añadir que valen para "sentir que tienes un cómplice al que le ha pasado algo parecido a lo tuyo". "O si no lo ha pasado, al menos te cuenta lo que estás pasando tú. Si alguien está indignado con la gestión del Gobierno y escucha Distrito 6, puede sentir cierta empatía", señala.

SONIDO MÁS AMERICANO

Verbenas y fiestas menores ha sido producido por Fernando Polaino y tiene un toque más americano con un punto más folk, gracias por ejemplo a la mayor presencia del violín. "En cada disco me gusta introducir instrumentos que no he utilizado antes", concede.

Sobre la labor de producción, defiende que Polaino "supo siempre que este disco lo quería con voz y guitarra delante, más alto que el resto de instrumentos", para así "llegar a un lugar más profundo" a través de la voz y la guitarra "como base de la canción".

"Compongo prácticamente todo con la guitarra acústica en casa e intento no molestar a los vecinos ni a mi novia. Canto bajito y también canto más grave en el disco y supongo que es por eso", bromea, para luego añadir que prefiere dejarse de "florituras" y cantar "más cerca del micro para plasmar más matices, para bien y para mal".

Para dar forma a las canciones ha contado con aportaciones de amigos como César Pop y Txetxu Altube. Además, junto a su banda habitual, Diego Galaz se encargó de grabar violines, mientras que Bego Ortiz, cantante de La Llave, cantó en los coros. "No había tenido nunca un coro femenino y le da un nuevo brillo", apostilla.

GIRA DE PRESENTACIÓN

La gira de presentación arranca con los mencionados conciertos en Madrid y Barcelona, en los que Dani Flaco estará arropado por toda su banda. Además de por ser los primeros, también serán especiales por ese formato, puesto que en otras fechas la propuesta será básicamente acústica.

"Tengo muchas ganas de cantar las nuevas canciones y de que pasen veinte conciertos para cantarlas bien", lanza entre risas, para después explicar: "El primer día que las tienes que cantar, de repente encuentras las piedras en el camino y no las interpretas como deberías. Y eso te fastidia porque sales pensando que no han visto tu mejor versión".

Acostumbrado a vivir en la carretera de manera permanente, recuerda Dani que no está oficialmente de gira desde septiembre, "casi medio año", algo que lleva ya con cierta ansiedad. "Es que a los quince días sin cantar ya salen las ganas. Por muy bien que estés en casa, tienes una rutina que es estar fuera", resalta.

Y aún profundiza un poco más en la cuestión: "Y eso que yo soy bastante casero y me encanta tocar en Madrid e irme a dormir a mi casa. Pero tu cuerpo se acostumbra a esa rutina y cuando llevas dos fines de semana sin salir a cantar te sale la mentalidad judeocristiana de que no estás ganándote el pan con el sudor de tu frente".

En cualquier caso, Dani subraya que "aunque sean rutinas raras, estar de gira es genial". "Estaría siempre tocando, no me imagino otra cosa. Tengo unas ganas de cantar que me muero", resalta, al tiempo que expresa su deseo con este nuevo disco: "Que a la gente le guste y, sin aspavientos, sea un paso más en mi carrera".

"Seguir viviendo de la música es el objetivo principal. Me gustaría que este país nos hiciese más caso, que la prensa en general hiciera más caso a otros tipos de música. Pero no tengo ningún tipo de esperanza. En cualquier caso, mi vida va a seguir siendo igual, voy a seguir cantando en garitos", sentencia.

FECHAS DE LA GIRA

La presentación de Verbenas y fiestas menores comienza en Madrid y Barcelona y proseguirá después por Valencia (10 de marzo, El Volander), Murcia (11 de marzo, El Café de Alba), Sevilla (16 de marzo, La Sala), Granada (17 de marzo, Ruido Rosa), Palma de Mallorca (31 de marzo, La Movida) y Manresa (6 de abril, Violà).

Otras fechas confirmadas serán en Tarragona (7 de abril, Les Golfes Club), Cartagena (27 de abril, Mr Witt), San Juan de Alicante (28 de abril, Euterpe), Salamanca (5 de mayo, Music Factory), Andorra la Vella (19 de mayo, La Fada Ignorant) y Lugo (8 de junio, Clavicémbalo). Y a partir de ahí, lo que surja.