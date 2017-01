Daniella Pineda se suma al reparto de Jurassic World 2, que dirigirá J.A. Bayona

Daniella Pineda se une al elenco protagonista de Jurassic World 2, la secuela de la taquillera saga que dirigirá el español Juan Antonio Bayona. La actriz estadounidense se suma al reparto de la película que tiene prevista su fecha de estreno en 2018 y que estará de nuevo encabezado por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard.

Según informa Variety, la joven actriz que ha trabajado en series como American Odyssey, The Detour o Los originales, el spin-off de Crónicas Vampíricas, encarnara a uno de los nuevos personajes que tendrá gran peso en la trama de la franquicia. Pineda no es el único fichaje de la secuela, que cuenta además con la presencia confirmada de Toby Jones (Sherlock), Justice Smith (The Get Down) o Rafe Spall (Prometheus).

La trama de la película se mantiene en el más absoluto de los secretos. Colin Trevorow, director de Jurassic World que logró superar los 1.670 millones de dólares en taquilla con el regreso de la franquicia, ejercerá de productor ejecutivo junto a Steven Spielberg y Frank Marshall.

"Lo más difícil de hacer la quinta película de una franquicia es cómo vas a combinar el nuevo material y seguir rindiendo homenaje a todo lo que sabemos y al legado de la película original. Hay que encontrar un equilibrio entre lo nuevo y lo viejo", afirmó Bayona hace tan solo unas semanas. señala el director.

El rodaje está previsto que se inicie el próximo mes de febrero y el estreno de Jurassic World 2 está fijado por Universal Pictures para junio de 2018.