David Bowie, The 1975 y Emeli Sandé triunfan en los Brit Awards 2017

La industria musical del Reino Unido tuvo en la noche de este miércoles su gran fiesta en la edición 2017 de los Brit Awards, entregados en una ceremonia en el O2 de Londres.

Entre los galardonados, The 1975 como Mejor Grupo Británico, David Bowie como Mejor Artista Masculino y Emeli Sandé como Mejor Artista Femenina. Bowie gano, además, en la categoría Álbum del Año por su Blackstar, un premio que fue recogido por su hijo Duncan Jones.

El Artista Revelación Británico fue Rag'n'bone Man, mientras que el Mejor Single fue Shout out to my ex de Little Mix. El Mejor Vídeo Británico del Año fue para History de One Direction.

El Mejor Artista Internacional Masculino fue Drake y la Femenina Beyoncé. El premio a Mejor Grupo Internacional fue para A Tribe Called Quest, mientras que Adele fue reconocida por su Éxito Mundial y Robbie Williams como Icono Británico.

Durante la velada, actuaciones variadas de Little Mix, Bruno Mars, Emeli Sande, The 1975, Katy Perry, Skepta, Coldplay con The Chainsmokers, Ed Sheeran con Stormzy y Robbie Williams como fin de fiesta.

En el apartado de tributo para los fallecidos durante el pasado año, hubo momentos emotivos de recuerdo hacia David Bowie, Glenn Frey, Leonard Cohen, Prince y Viola Beach.

George Michael fue especialmente recordado con un discurso pronunciado por su excompañero en Wham!, Adrew Ridgeley, junto a las coristas y amigas Pepsi y Shirlie. Además, Chris Martin interpretó el tema A different corner.