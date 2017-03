Denis Villeneuve, director de La Llegada: "Tuve que elegir entre ciencia y cine, y obviamente elegí el cine"

La llegada, una de las películas que sin duda marcó el pasado curso cinematográfico, ya está disponible en 4K UHD, DVD y Blu-Ray. El aclamado filme de ciencia ficción, nominado a ocho premios Oscar, aterriza en el mercado doméstico de la mano de Sony Pictures Home Entertainment España aderezado con extras que ahondan en algunos de los enigmas y reflexiones que propone la apasionante y singular historia de extraterrestres protagonizada por Amy Adams y dirigida por Denis Villeneuve.

Un hombre, el cineasta canadiense, que siempre se sintió atraído por el cine, pero que cuenta una formación académica de base científica. "En un momento dado tuve que elegir entre ciencia y cine, y obviamente elegí el cine", relata el director que confiesa que la ciencia es algo que sigue apasionando por lo que la idea de contar en La Llegada con una pareja de héroes que tienen más de científicos que de hombres de acción fue algo que vino a su mente "de forma natural".

Se trata Louise Banks, la protagonista a la que da vida Amy Adams, una experta lingüista reclutada por el ejército estadounidense para determinar si la raza de alienígenas que ha llegado a la Tierra vienen en son de paz o son una amenaza, y Jeremy Renner, que da vida al el físico teórico Ian Donnelly.

https://www.youtube.com/watch?v=6_GGO_uKJzE

Así, con esta película, el director de las aplaudidas Sicario o Prisioneros reconoce que ha cumplió un sueño que llevaba tiempo persiguiendo. "He estado soñando con hacer ciencia ficción durante mucho tiempo. Pero es difícil encontrar buen material en este género y la verdad es que también es difícil hacer ciencia ficción", revela el cineasta que antes de entrar de lleno en el género lo veía más "como un juego" pero ahora que está lidiando con él a una escala enorme -tras La Llegada ha rodado la secuela de Blade Runner y prepara el remake de Dune- reconoce "es un gran desafío crear otros mundos".

"Cuando estás haciendo una película sobre la realidad, tienes algo sólido en lo que apoyarte. Pero en ciencia ficción, lo creas todo", afirma Villeneuve que en todo caso ha debutado en la ciencia ficción con una cinta atípica, alejada de las convenciones del género. Algo que debe en buena parte al material original del que parte, el relato La historia de tu vida, una multipremiada obra de Ted Chiang.

"Leí el relato y me encantó, pero no tenía idea de cómo hacer una película con él. En ese momento estaba rodando Prisioneros, así que no pude adaptarlo yo mismo. Pero luego Eric Heisserer, el guionista, vino con una idea sobre la estructura de una película y me impresionó", recuerda Villeneuve que reconoce que aquello fue una gran oportunidad para hacer algo original y diferente en un género que cuenta "con cientos de grandes películas".

Y a pesar de que reconoce que un amante del cine y la ciencia como él, las ha visto "todas", el director asegura que cuando se pone a rodar se convierte en una especie de "autista cinematográfico" aislándose de todo lo visto e intentando "de usar la cámara como si fuera el primero en hacerlo. "Es muy arrogante, pero es la única manera. Si hago una toma, no estoy tratando de imitar. Sólo intento ser auténtico con lo que busco", sentencia.

LA INFLUENCIA DE SPIELBERG

Pero a pesar de ese proceso de aislamiento y depuración, Villeneuve no oculta que una de las grandes influencias de su trabajo en La Llegada no viene del espacio... sino de las profundidades del océano. "Una gran influencia fue Tiburón de Steven Spielberg porque fue muy inteligente al esperar dos tercios de la película antes de enseñar al público el tiburón", señala el director que asemeja La Llegada, en cierto modo, a "un striptease muy lento".

https://www.youtube.com/watch?v=xRtp_8fGQDs

"Estamos siguiendo un proceso intelectual y quería mantener viva la tensión y la curiosidad. Quería que los extraterrestres fueran descubiertos poco a poco en la película, y no mostrar todo desde el principio", sentencia.

En cuanto al diseño de los aliens, los heptapodos, Villeneuve asegura que partiendo de sus siete patas, el único dato con el que comenzaron, la forma de araña vino de forma lógica en un proceso cuyo mayor reto fue no solo relativo a su forma, sino a las complejas sensaciones que las criaturas debían trasmitir al espectador: "Queríamos transmitir su enorme inteligencia y también su gran sensibilidad. Una presencia que fuera a la vez aterradora pero también extrañamente reconfortante".

"Además, la película para mí trata sobre la muerte y hay algo, de una manera subconsciente, que me hizo buscar que la forma de los aliens fueran una especie de interpretación de la figura de la muerte", revela Villeneuve que asegura que para conseguir trasladar hasta el público estas intrincadas lecturas era muy importante que todo fuera real, lo que llevó a descartar, en la medida de lo posible, el CGI.

"Me negué a usar pantallas verdes, así que construimos el interior de la nave espacial. Queríamos dar la sensación de que era un lugar sagrado, como una catedral", afirma el director que asegura que La llegada "hubiera sido una película diferente si hubiéramos usado CGI". "Odio la pantalla verde, necesito estar en relación con la realidad y los actores necesitan estar en un entorno real", insiste.

PARA PROFUNDIZAR EN LA FILOSOFÍA DE LA LLEGADA

Y es que los amantes de la ciencia ficción pueden llevarse a casa este ya clásico del género en 4K UHD, Blu-ray y DVD con apasionantes extras que profundizan en los arriesgados planteamientos y ambiciosas reflexiones sobre la pérdida, la incomunicación, el tiempo, la arquitectura cerebral o el sentido de la vida que La llegada pone encima de la mesa.

Así 'Xenolingüística: entender La llegada' que explica cómo una película tan compleja como ésta ha sido llevada a cabo, desde el mismo momento de inicio de escritura del guión y el casting de actores hasta el último momento de la producción. Las tres ediciones cuentan también con 'Firmas Acústicas: Diseño de Sonido' que explora los impresionantes sonidos de la película.

Las ediciones en 4K UHD y Blu-Ray cuentan además con extras exclusivos como 'Recurrencia Eterna: la banda sonora' donde el compositor Jóhann Jóhannsson se sincera acerca de las influencias e inspiraciones para la creación de la cautivadora música de la cinta. 'Pensamiento no lineal: el proceso de montaje' se centra en los distintos retos y filosofías creativas tras la edición de la película.

Por su parte el extra 'Principios del tiempo, la memoria y el lenguaje' da voz al escritor de ciencia ficción Ted Chiang (autor de 'La historia de tu vida', obra que inspiró la película) y al director Denis Villeneuve guiando a los espectadores a través de los complejos principios científicos de la historia tras La llegada.