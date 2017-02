Denuncian también robo de material fotográfico durante la Gala de los Goya

Además de joyas por valor de 30.000 euros, también ha sido denunciado en la Comisaría de San Blas este lunes el robo durante la ceremonia de la 31 edición de la ceremonia de los Goya de material audiovisual de varios fotógrafos, como dos objetivos, un flash y dos baterías de cámara. Los objetos fueron depositados en una parte del escenario y cuando los trabajadores fueron a recogerlos ya no estaban allí, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

La Academia de Cine ha denunciado el robo de joyas durante la pasada gala de los Goya, que se celebró el sábado 4 de febrero, según han confirmado a Europa Press fuentes de la institución. Durante el evento, no se disponía de ninguna persona que vigilara exclusivamente las joyas, aunque esto es algo normal según el gremio de joyeros.

"Es normal no disponer de un vigilante de seguridad específico cuando las joyas no superan una cierta cantidad de valor o no tienes ninguna pieza exclusiva. Lo habitual es contar con una póliza de seguros con determinada cobertura ante este tipo de sucesos", ha señalado a Europa Press el secretario general del Gremio de Joyeros y Relojeros de Madrid, Armando Rodríguez.