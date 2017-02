Depeche Mode estrenan Where's the Revolution, primer single de su nuevo disco, 'Spirit'

Depeche Mode anunciaron en octubre su gira mundial, con una única parada en España el 6 de julio en el Bilbao BBK Live Festival. Y ya entonces adelantaron que su nuevo disco llegaría en unos meses, aunque no dieron una fecha concreta.

Pues bien, este viernes el grupo inglés estrena Where's the revolution, primer single de ese nuevo trabajo, que se titulará Spirit y llegará el próximo 17 de marzo a través de Columbia Records.

Aparte de su versión estándar, Spirit tendrá también otra deluxe en 2CD con un libro de 28 páginas con artwork exclusivo y fotos obra de Anton Corbijn, así como cinco remixes elaborados por Depeche Mode, Matrixxman y Kurt Uenala. También habrá un vinilo de 180 gramos.

Las canciones del disco son Going Backwards, Where's The Revolution, The Worst Crime, Scum, You Move, Cover Me, Eternal, Poison Heart, So Much Love, Poorman, No More (This Is The Last Time) y Fail.

En la versión deluxe, llamada genéricamente Jungle Spirit Mixes, encontraremos Cover Me (Alt Out), Scum (Frenetic Mix), Poison Heart (Tripped Mix), Fail (Cinematic Cut) y So Much Love (Machine Mix).

Cuatro años después de 'Delta Machine', Depeche Mode vuelven en esta ocasión con el productor James Ford, de Simian Mobile Disco, quien en el pasado ha trabajado ya en obras de Foals, Arctic Monkeys y Florence + The Machine, entre otros.

La mencionada gira de presentación del nuevo trabajo de Depeche Mode banda arranca el 5 de mayo en Estocolmo y pasará por el Bilbao BBK Live en julio. Después recorrerán América de norte a sur. Toda la información está en www.depechemode.com.