Derek Cianfrance, director de La luz entre los océanos: "Michael Fassbender es el mejor actor del momento"

Este viernes llega a los cines La luz entre los océanos, una película protagonizada por Michael Fassbender, Alicia Vikander y Rachel Weisz. Una historia "sobre el amor y la verdad", tal y como afirma su director y guionista Derek Cianfrance (Cruce de Caminos, Blue Valentine) en esta entrevista en exclusiva.

La luz entre los océanos nos lleva hasta Australia en el 1926. Allí un bote encalla en una isla remota y a su encuentro acuden el farero Tom Sherbourne (Michael Fassbender) y su joven esposa Isabel (Alicia Vikander). En el interior del bote yacen un hombre muerto y un bebé que llora con desesperación. Tom e Isabel adoptan al niño y deciden criarlo sin informar a las autoridades. Todo se complica cuando años más tarde conocen en el pueblo a Hannah (Rachel Weisz), una mujer atormentada por un trauma del pasado.

"Es una película sobre las relaciones y sobre los secretos que tiene la gente cuando está aislada y lo que ocurre cuando esos secretos salen a la luz", señala el director que destaca que uno de los grandes atractivos de esta historia es que "no hay buenos ni malos". Es más, a su juicio, "todos son buenos", aunque eso no signifique que estos personajes "no se equivoquen nunca o que no hieran a nadie".

Pero además de su historia, basada en best seller homónimo escrito por M.L. Stedman, sin duda alguna una de las grandes bazas de La luz entre los océanos es su trío protagonista. "Michael Fassbender es el mejor actor del momento", afirma rotundo Cianfrance que reconoce quedó hipnotizado por el trabajo del actor en Hunger, la película dirigida por Steve McQueen en 2008 y su presencia en pantalla. "Le he seguido durante años y siempre destaca", señala.

También se llevan los elogios del director Alicia Vikander, una actriz "preciosa y fotogénica" que en acción despliega "todo su talento y lo valiente que es". "No le da miedo actuar sin maquillaje o sin haber dormido. Es muy vulnerable y nada creída", afirma.

En La luz entre los océanos Michael Fassbender interpreta a Tom Sherbourne, un farero de una isla remota en Australia que vive aislado de la civilización junto a su mujer Isabel, interpretada por la ganadora del Oscar por La chica danesa Alicia Vikander.

Una noche de tormenta aparece junto al faro una barca con un hombre muerto y un bebé que el joven matrimonio decide criar como si fuera suyo sin informar a las autoridades. Años más tarde, Tom e Isabel descubrirán que sus acciones tienen consecuencias cuando conozcan a Hannah, interpretada por la ganadora del Oscar Rachel Weisz (El jardinero fiel).

La película se presentó en la Sección Oficial del pasado Festival Internacional de Cine de Venecia y llega a las salas españolas este viernes 20 de enero.