Descubre cómo los hombres pueden conseguir un aspecto bronceado muy natural

Estas semanas de frío y falta de sol en las que parece que el invierno no tiene fin pasan factura a nuestra piel y sobretodo a nuestro color... Tenemos que reconocer que no hay nada más atractivo que un hombre con un tono de piel bronceado y saludable, pero si no te puedes permitir una escapada al Caribe tenemos la solución perfecta: Clarins Men ha creado un nuevo producto llamado Booster Bronzant con el que conseguir una piel bronceada con el que parecerá que acabas de volver de una jornada de actividad física al aire libre.

Y es que con este producto, que hasta ahora parecía reservado para las mujeres, el hombre consigue un efecto aire libre con el que poder aparentar que ha salido a practicar deporte y por tanto, conseguir un tono de piel más tostado envidiable durante cualquier época del año sin necesidad de buscar el sol. Es muy sencillo, con unas gotitas del producto mezcladas con el after shave o el tratamiento que utilicen para día o noche, conseguirán un espectacular aspecto totalmente saludable y deportivo. En el pack encontramos un autobronceador y un energizante que hace que tu piel luzca bronceada y tonificada. Además, el nuevo producto destaca por ser en su mayoría de ingredientes de origen natural. El efecto final es increíble. Consigue un bronceado de manera progresiva con el que consigues un aspecto muy natural. Y es que sus ingredientes hacen que el funcionamiento celular de la piel masculina se active y aporte energía a la piel. Su aplicación es muy sencilla: 1. Aplicar el tratamiento facial que utilices normalmente. 2. Aplicar el suplemento autobronceador. 3. Extraer tres gotitas de Booster Bronzant y mezclar. Después aplicarlo en el rostro.