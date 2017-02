Descubre quiénes serán los próximos invitados de 'Chester in Love'

Resulta complicado encontrar gente capaz de admitir cuánto dinero gana, sea mucho o poco, pero no es una cuestión que atemorice a Risto Mejide, un entrevistador con poco prejuicios y con menos vergüenza. Este domingo, a partir de las 21:30h, Pablo Echenique, Javier Mariscal y Josef Ajram, tres personalidades muy distintas marcadas por cuestiones económicas se sentarán en el Chester.

El secretario de Organización de Podemos compartirá charla por primera vez con el publicista catalán para ofrecer la que posiblemente sea su entrevista más personal hasta el momento. Echenique hablará de todo y de todos, sin importar lo peliagudo del tema, como podría ser la enfermedad que le mantiene dependiente de una silla de ruedas o de su controvertido pago en negro para su asistente personal. Sobre el primer asunto, lo tiene claro: "Reírse de uno mismo es la mejor medicina posible. Si no te ríes de ti mismo, lo llevas mal. Y desde el principio entendí que esa era la manera de sobrellevar un montón de cosas".

Sobre el segundo tema, también se defenderá: "Lo hice mal. Mi asistente me comentó que no podía pagar la cuota de autónomos porque no tenía suficientes ingresos, y me vi en la dicotomía de no querer prescindir de él, porque como asistente era, y es, muy bueno. Y decido estar más tiempo con él mientras intentaba arreglar la situación... Pero no las encontré. Fue entonces cuando dejé de contar con él".

Javier Mariscal es de sobra conocido por todos por ser el creador de la célebre Cobi, la mascota e Barcelona'92. Sin embargo, el dibujante y artista catalán dejará boquiabierto al publicista con los vaivenes económicos de su invitado. "Cuando necesitas dinero, el dinero cae; el dinero viene, el dinero vuela. A mí me pasada. Necesitaba dinero, le pegaba una patada a una farola y me caían los fajos de billetes. Pero claro, hay que saber a qué farola pegar esa patada", sentenciaba el barcelonés. Sin embargo, admite que ha aprendido a vivir muy bien sin dinero y cómo no tuvo ningún reparo en hacer pública la situación ruinosa de su empresa. "Es típico de esta sociedad el mejor callarse y decir que todo va muy bien (...) Y no. Si te va mal, cuando te pregunten cómo estás, responde la verdad: '¡Muy mal!'".

Josef Ajram es un broker, gestor de fondos, triatleta que se reconoce a sí mismo como un lobo de Wall Street. "Reconozco que cuando empecé en Bolsa solo tenía en mente el dinero", relataba el entrevistado, que a continuación destaca cómo la vida le pone a cada uno en su sitio. "La Bolsa me enseñó que aquello no era para mí (...) Lo dejé tras mi primer gran fracaso porque me sentí vulnerable", añade. Incluso Mejide tocará la fibra sensible al preguntarle sobre esos rumores que apuntan a que una de sus mayores ganancias está relacionada con el ataque del 11-S. "Hicimos un tipo de operativa en Bolsa que es vender acciones a un precio para después intentar comprarlas más baratas. Cuando chocó el segundo avión empezó todo a bajar a una velocidad que no era asumilable, se colapsó. Al final del día compré las acciones que había vendido a un precio mucho más bajo, y entonces, lamentablemente, gané dinero (...). Ojalá no hubiera sido así", puntualiza Josef.

La acogida del renovado Chester de Risto Mejide ha sido tan buen entre los espectadores de Cuatro, que la cadena ha decidido prolongar la emisión con algunos pases más, que contarán con la visita, entre otros, de Miguel Ángel Muñoz y Dulceida.