'Despacito, dependiendo del delito', la nueva parodia de Los Morancos que se hace viral

Despacito, dependiendo del delito es la nueva parodia de Los Morancos de la que todo el mundo habla. En solo unas horas su videoclip ya ha conseguido más de 300.000 reproducciones y es que los sevillanos han vuelto a acertar en su versión de una de las canciones más exitosas del momento, Despacito, de Luis Fonsi ft. Daddy Yankee.

En esta ocasión, Jorge Cadaval se mete en la piel de Iñaki Urdangarín mientras que su hermano César se convierte en un Juez del Caso Nóos que dicta sentencia al ritmo del hit musical.

Con unos cambios en la letra de la canción han vuelto a conseguir hacerse eco de la calle creando este nuevo himno social con el que critican el sistema judicial español, en especial tras la resolución del Caso Nóos que a pesar de condenar a Iñaki Urdangarín, el esposo de la Infanta Cristina continúa en libertad sin fianza.

"Poquito a poquito, va a ser muy poquito

De momento puedes irte a casa tranquilito

No me des fianza, no la necesito

Porque aquí depende quién haga el delito

Es delito si el que roba algo es un pobrecito

A ese se lo cargan en un momentito

Y va para la cárcel pero rápidito...".

Despacito, dependiendo del delito se suma a los éxitos de Los Morancos como Tangando, La pelotera, o Las cosas del poder, que al igual que este último se convirtieron en virales.