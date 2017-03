Día Internacional de la Mujer: más paro, menos sueldo y más trabajo en casa

Este miércoles, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer y todavía queda mucho que hacer para la igualdad. La brecha salarial ha alcanzado su récord desde que estalló la crisis y los hombres cobran ya un 30% más que ellas. Han parado en el trabajo, las que pueden, las que no están en un largo paro. El desempleo castiga con más fuerza a las mujeres. Un 20% de ellas, frente al 17% de ellos, no encuentra trabajo. Y si lo encuentra, es por unas horas. 7 de cada 10 trabajadores a tiempo parcial son mujeres. Conciliar sigue siendo problema más para las madres que para los padres. Más de 29.500 mujeres se piden excedencia cada año para cuidar a sus hijos. Multiplican por 15 a los hombres, que en España no alcanzan 1.900. Y es por eso, porque ser madre significa cotizar menos salario durante menos tiempo, las pensiones son para ellas también menores. De media, algo más de 1.200 euros para él, que caen a 767 si son para ella. Mochilas pesadas que las mujeres deben cargar hacia la cumbre de las empresas. Sólo un 19% de los asientos en las empresas del IBEX son para consejeras directivas.