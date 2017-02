Disney ya tiene directora para la versión de carne y hueso de Mulán

La versión de carne y hueso de Mulán que prepara Disney ya ha encontrado a su directora. La compañía ha fichado a Niki Caro (En tierra de hombres) para encargase de la nueva adaptación de esta heroína china, que llegará a los cines el 2 de noviembre de 2018.

Según informa The Hollywood Reporter, Caro dirigirá Mulán y Bill Kong (Tigre y dragón) ejercerá de productor ejecutivo. La directora será la segunda mujer en llevar las riendas de un proyecto de Disney que contará con un presupuesto superior a los 100 millones de dólares. La primera fue Ava DuVernay con la película A Wrinkle in Time, que estará protagonizada por Oprah Winfrey y Reese Witherspoon u se estrenará en 2018.

Disney y Caro ya han trabajado juntos en McFarland, USA, un drama basado en hechos reales para el que la directora se mudó al centro de California, para conocer la comunidad hispana en la que se basa la película. Los estudios también barajaron otras directoras para hacerse cargo de Mulán, como Patty Jenkins (Wonder Woman) o Michelle MacLaren (Breaking Bad).

En un principio, Disney buscaba un director asiático para el proyecto. Los estudios propusieron a Ang Lee (La vida de Pi) hacerse con los mandos de Mulán, pero el cineasta lo rechazó, al igual que Wen Jiang, director de Let the Bullets Fly o Los demonios en mi puerta y que participó como actor en Rogue One: Una historia de Star Wars. Chris Bender, Jason Reed y Jake Weiner producirán la nueva adaptación de Mulán, y se encargarán de que la película sea respetuosa con la cultura y tradicones del país asiático.

También para asegurar que la película de carne y hueso de Mulán sea fiel a sus raíces chinas, Disney ha fichado a Bill Kong. El productor ha trabajado en títulos como La casa de las dagas voladoras, Tigre y dragón -por la que estuvo nominado al Oscar-, Hero o La maldición de la flor dorada. También ha participado en taquillazos chinos como Monster Hunt, El último lobo o Journey to the West.

Los estudios ya han puesto en marcha el casting para buscar a la actriz china que encarne a esta legendaria heroína, que estará acompañada de otros intérpretes chinos. Hace unos meses, Disney fichó a Rick Jaffa y Amanda Silver (Jurassic World) para reescribir el guion de Mulán, después de que saliera a la luz un borrador que fue blanco de polémica racial por el blanqueo de personajes.

La compañía desmintió que el protagonista masculino fuera un hombre blanco, y aseguró que el reparto sería chino. Pero Mulán no es la única película que se ha visto envuelta en esta polémica. También le sucedió a Scarlett Johansson con Ghost in the Shell y a Matt Damon con La gran muralla.