Doctor Music Festival vuelve a Escalarre (Lleida) del 12 al 14 de julio de 2019

El cocinero Albert Adrià trasladará todo su equipo del restaurante Tickets al recinto

El Doctor Music Festival volverá a celebrarse en Escalarre, en el Pirineo de Lleida, del 12 al 14 de julio de 2019, su promotor, Neo Sala, ha presentado en Londres el evento, conocido también como el Festival de la Vaca o el Woodstock de los Pirineos.

"El Doctor Music Festival es un Shangri-La agroecológico, un valle virgen entre montañas con espacio prácticamente ilimitado para perderse, en el que vamos a acoger docenas de miles de personas amantes de la paz, la música y la naturaleza", dijo Neo Sala, creador del Doctor Music Festival, este lunes en la presentación, ha informado la organización este martes en un comunicado.

"Con las estrellas del cielo sobre nuestras cabezas, las grandes leyendas de la música y los más destacados talentos jóvenes nos harán sentir más cerca del cielo que nunca", agregó en la presentación en The Groucho Club londinense, en el que actuó como maestro de ceremonias el locutor de la BBC Radio Matt Everitt.

Al acto asistieron managers y representantes de artistas como Arcade Fire, The Black Keys, Blur, Bob Dylan, The Cranberries, Florence + The Machine, Icona Pop, Kraftwerk, Lorde, Mark Knopfler, Muse, Neil Young, New Order, Nick Cave, Red Hot Chili Peppers, Robbie Williams, Roger Waters, The Rolling Stones, System of a Down, Tom Petty y Twenty One Pilots.

Este extraordinario evento musical y cultural levanta como bandera el principio de la soberanía alimentaria, ya que toda la comida que se consumirá en el festival procederá de agricultura y ganadería ecológicas, y estará libre de agroquímicos, transgénicos y tóxicos de cualquier tipo.

Serán, en su gran mayoría, alimentos de proximidad suministrados por los productores locales, y el cocinero Albert Adrià trasladará todo su equipo del restaurante Tickets al recinto del Doctor Music Festival.

El Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida participó en la presentación del evento con la marca turística Ara Lleida para promocionar el Pirineo de Lleida como destino turístico.

140 HECTÁREAS

El recinto del Doctor Music Festival ocupará más de 140 hectáreas, contará con cinco escenarios, campings especiales y una zona de acampada preparada para un mínimo de 40.000 personas.

En ediciones anteriores el Doctor Music Festival presentó a artistas de la talla de David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, Bob Dylan, Massive Attack, Rage Against the Machine, Blur, Beastie Boys, Muse, Nick Cave & The Bad Seeds, Patti Smith, Sepultura, Megadeth y Carl Cox, junto a 350 bandas más.