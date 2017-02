Download Festival Madrid confirma a una veintena de bandas nacionales

La organización del Download Festival Madrid da a conocer este lunes una nueva tanda de confirmaciones de grupos nacionales que estarán en la primera edición de esta gran cita musical, a celebrar en La Caja Mágica del 22 al 24 de junio.

Así las cosas, se incorporan Hamlet, Wormed, We Ride, Cobra, Jardín de la Croix, Porco Bravo, Blaze Out, Lizzies, Dawn of the Maya, Syberia, Somas Cure, Inmune, Trono de Sangre, Kaothic, Virgen, Against the Waves, Late to Scream y Childrain.

Todos estos fichajes se suman a los ya conocidos System of a Down, Linkin Park, Prophets of Rage (con miembros de Rage Against the Machine, Public Enemy y Cypress Hill), NOFX, The Cult, In Flames, Opeth, Every Time I Die, Ministry, Five Finger Death Punch y Apocalyptica.

También pasarán por las instalaciones de La Caja Mágica otros como Suicidal Tendencies, Zakk Sabbath (Zakk Wylde al frente de este tributo de lujo a Black Sabbath), Deafheaven, Sòlstafir, Myrath, God Damm, Motionless in White, Touché Amoré, Hacktivist y Code Orange.

Toda la información y los abonos están en www.downloadfestival.es, así como en www.livenation.es y www.ticketmaster.es.