Ed Sheeran publica 'Divide'

Ed Sheeran ha publicado este viernes 3 de marzo su nuevo álbum Divide. Este tercer álbum del artista inglés ha sido grabado en sus propios estudios Gingerbread, en Suffolk, así como en otros lugares a lo largo de los últimos meses (RAK en Londres, Matza Ball en Nueva York, 555 en Los Ángeles) y ha sido producido por el propio Sheeran con Benny Blanco, junto con otros productores.

El retorno del inglés, con la publicación simultánea de Shape of you y Castle on the hill, ha significado el acontecimiento musical más importante de los últimos tiempos. Número 1 mundial de Spotify actualmente, si hace un mes se convertía en el primer artista en la historia de UK que conseguía las 2 primeras posiciones de la lista de ventas durante la semana de lanzamiento, recientemente Sheeran se ha convertido en el primer artista en la historia del Reino Unido con 2 singles en las dos primeras posiciones de la lista de radio. De igual modo, el británico es también el primer artista en la historia de Estados Unidos que coloca 2 singles en el Top 10 de Billboard simultáneamente.

Ed Sheeran actuará el 8 de abril en el WiZink Center de Madrid y el 9 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Ambas citas, con entradas agotadas, servirán como presentación de este nuevo álbum Divide.