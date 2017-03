Eguíbar: "He cometido un error y el oro se nos ha escapado"

El 'rider' español Lucas Eguíbar ha dejado un mensaje agridulce tras colgarse la medalla de plata junto a su compañero Regino Hernández en los Campeonatos del Mundo de Snowboard y Freestyle Ski de Sierra Nevada (Granada), ya que se les "escapó el oro" en el sprint final con el equipo estadounidense.

"Por una parte, bastante rabia. Estaba adelantando y he cometido un error y el oro se nos ha escapado", lamentó Eguíbar, encargado de dar el segundo relevo en la final de snowboard cross por equipos celebrada este lunes.

"Estaba muy cansado de ayer. Hemos seguido la estrategia, he salido último, Regino ha hecho su carrera, yo he hecho la mía y ha salido muy bien, no perfecto. Nos vamos a casa como subcampeones del mundo y muy satisfechos por todo", resumió.

En este sentido, el deportista vasco recordó que venían de "una temporada que no estaba siendo muy buena". "En Sierra Nevada hemos hecho punto y aparte. Todo ha cambiado", se alegró.

Por su parte, Hernández explicó que "esta medalla demuestra que lo de ayer fue mala suerte", en referencia a las dos caídas que sufrió en la prueba individual.

"El equipo español estaba aquí para llevarse todo lo que pudiera. Habíamos trazado una estrategia distinta, nos dimos cuenta de que había mucho rebufo y ya habíamos hablado Lucas y yo que si yo llegaba muy en grupo, que se esperase", detalló.