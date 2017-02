Elsa Pataky vuelve a jugar con su pelo y nos sorprende con un favorecedor flequillo

No puede ser más evidente, a Elsa Pataky le encanta jugar con su pelo y no le teme a nada. Desde drásticos cortes de pelo a colores en mayor o menor medida atrevidos, pero siempre diferentes, se nota que a la actriz le gusta cambiar y sobre todo experimentar con su pelo. Y da igual lo que se haga, siempre consigue adaptarlo a su estilo y personalidad, llegando a estar favorecedora con cualquier look y peinado.

LA PRIMERA VEZ QUE LE VIMOS CON UN FLEQUILLO GRUESO Y RECTO, UN ESTILO MUY ORIENTAL En 2007, la que formara parte de la saga Fast & Furious nos sorprendía a todos con un peinado estilo oriental y un flequillo grueso recto que le daba un aire muy juvenil. La actriz es tan versátil que de pronto la vemos con flequillo que sin él. Así, de un día para otro; hoy lo tengo y mañana no. Alguno todavía puede pensar que puede ser magia sin embargo, pero lo que es en realidad es un simple pero muy estilo truco. Un truco que también hemos visto lucir en la alfombra roja a nuestra Penélope Cruz, entre otras. EL FLEQUILLO POSTIZO, UNA APUESTA SEGURA PARA CAMBIAR DE LOOK SIN LA TIJERA DE POR MEDIO El flequillo postizo es la clave para cambiar de look en un momento sin necesidad de pasar las tijeras por el cabello. Y esa facilidad de cambio hace las celebrities, entre ellas Elsa Pataky apuesten por este sencillo cambio de look para renovar su imagen en un evento. En alguna ocasión hemos podido ver a la actriz como en la gala de los premios Goya de 2008 donde lució un moño alto trenzado con flequillo postizo que le quedaba muy bien. Un año más tarde, la actriz nos deslumbraba con un look muy casual y chic. La mujer de Chris Hemsworth volvió a cortarse el flequillo. Esta vez, llevaba un corte muy desenfadado que le sentaba genial. Y tras unos años con el cabello largo y sin flequillo, en 2012 la actriz volvió a cambiar de imagen mediante un corte radical de flequillo. Elsa volvió a dejárselo recto, aunque esta vez no tan cargado, un look más natural y que a veces se lo ponía a un lado para cambiar un poco. ELSA PATAKY VUELVE A SORPRENDERNOS CON UN CAMBIO DE LOOK EN SU CABELLERA Y después de su cambio radical, cortándose bien cortito el pelo, Elsa Pataky volvió a la melenita, que suele llevar ondulada para darle volumen a su pelo. Y ha sido este fin de semana cuando la mujer de Chris Hemsworth se ha dado cuenta que era hora de renovar ese look y aportarle nuevos aires y como no, ha sido con un flequillo. En esta ocasión un flequillo de estilo desenfadado y con más volumen de lo que nos tiene acostumbrados. La actriz se puso en manos de Sue Seo, la estilista de muchas de nuestras celebrities preferidas. Sin duda, Elsa Pataky cree a ciegas en el dicho de "renovarse o morir" ya que de un año para otro, siempre la hemos visto con un cambio en su cabello y todos le quedan impresionantemente bien.