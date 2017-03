Expertos recuerdan que los mayores tienen más riesgo de ser sometidos a sujeciones, pese a sus "pobres resultados"

Las personas mayores tienen más riesgo de ser sometidos a sujeciones físicas que las personas más jóvenes, a pesar de que esa práctica está asociada con pobres resultados asistenciales globales en ancianos y con una estancia mayor en el hospital, según la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) que, tras conocer la nueva resolución por la que se aprueban las instrucciones relativas al uso de sujeciones físicas y químicas en el ámbito del Servicio Madrileño de Salud, han querido hacer una valoración al respecto, dentro de su programa 'Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer'.

Desde CEOMA valoran esta resolución como "muy positiva" y, respecto a las personas mayores y las personas con demencia, "decir que esperamos que sea especialmente útil para evitar el daño que esas medidas pueden hacer". Añaden que, "las sujeciones físicas tienen el poder potencial de humillar, aterrorizar y aún de matar a las personas".

"La percepción negativa y sensación de maltrato y abuso que puede sentir el individuo sometido a sujeción física puede comprometer seriamente su sintonía con las personas encargadas de su cuidado", han destacado.

La Confederación también ha querido recordar que los ancianos suelen ser vulnerables al "paternalismo-proteccionismo" y que esto puede desencadenar en "manipulación y restricción de su libertad en el ámbito de la atención sanitaria". Además, subrayan que "hasta el 25 por ciento de las personas mayores con demencia hospitalizadas en un hospital de agudos, presentan alguna forma de deterioro cognitivo" y, por lo tanto, estas personas "son las mayores candidatas a ser sometidas a sujeciones".

Además, explican que su trabajo con residencias les "ha hecho ver la influencia que tiene lo que se hace en el hospital, provocando conflictos con familiares cuando se plantea no utilizar sujeciones en una residencia de personas mayores que se empeña en evitar continuar con ellas por largo tiempo. Así hemos visto como especialmente positivo que las sujeciones usadas en el hospital no puedan ser pautadas más allá del alta, y que se haga una tarea educativa que haga ver que no es recomendable prolongar su uso en tiempo".

"Hay que evitar que las sujeciones se consideren algo recomendable solo porque se utilizaron en el hospital", concluyen.