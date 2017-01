Facua denuncia que las medidas para abaratar la luz son "parches" y pide una tarifa 100% regulada

El portavoz de la Asociación de Consumidores en Acción (Facua), Rubén Sánchez, considera que las medidas anunciadas por el Gobierno para abaratar el precio de la electricidad son "meros parches que no solucionan en absoluto un problema que es estructural", por lo que pide que se establezca una tarifa 100% regulada por el Gobierno que no de pie a la especulación.

En declaraciones a Europa Press, ha denunciado que la situación actual de precios máximos desde 2013 al situarse este viernes en una media de 88 euros por megavatio hora (MWh) "no es fruto de una coyuntura concreta de este mes de enero", sino de la existencia de "un oligopolio al que Gobierno tras Gobierno le ha permitido que fije los precios en un mecanismo oscuro y que fomenta la especulación".

Además, ha acusado al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, de "justificar las subidas de la luz y vaticinar cuánto va a seguir subiendo", en lugar de anunciar "medidas contundentes" para bajar el recibo.

"Nadal parece más el portavoz de las eléctricas que el ministro de Energía", ha señalado el portavoz de Facua, tras acusarle de "no proteger los intereses de los consumidores víctimas de los abusos de un oligopolio".

En este contexto, la asociación reclama al Gobierno que establezca una tarifa completamente regulada por el Gobierno que evite que se produzca la "situación de especulación a la que está sometida la tarifa" en el mercado actual.

"Pedimos que garantice que todos los consumidores paguen un precio justo por la energía eléctrica", ha apuntado Sánchez, tras reivindicar que se establezca una tarifa social por tramos para los distintos perfiles de consumidores de bajo poder adquisitivo.

Además, pide al Gobierno que paralice los cortes de luz que tienen lugar por impago "desde hoy mismo".

"Las familias que no tienen para pagar el recibo no pueden esperar a después del invierno y estar sin luz durante meses porque el Gobierno no quiera hacer uso de sus competencias", ha denunciado.