Familiares y amigos se despiden de Carmen Franco

Desde que el pasado verano supiera que sufre un cáncer terminal, no ha recibido tratamiento, tal y como explicó ella misma en 'La Otra Crónica de El Mundo': "Lo que tengo es un cáncer terminal. Todo ha sido este verano, he estado 15 días de médicos y dicen que debe ser de hace tiempo, pero bueno, lo he asumido y no pasa nada. No tengo tratamiento, no hace falta".