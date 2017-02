Fernando Benzo considera "lamentable" el robo en los Goya: "Una desgracia que puede suceder en cualquier momento"

El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, considera "lamentable" el robo de joyas utilizadas por los actores invitados en los premios Goya y ha expresado su deseo de que los objetos sustraídos, valorados en 30.000 euros, puedan ser recuperados lo antes que sea posible.

"Creo que ha sido a Barbara Lenie y es una desgracia que puede ocurrir en cualquier momento", ha explicado Benzo en una entrevista en RNE recogida por Europa Press. El secretario de Estado ha expresado su deseo de que "recuperen lo robado" después de ironizar con su presencia en la gala: "Yo no he intervenido en eso (el robo), fui a los Goya, me divertí y me fui".

El responsable de Cultura ha reconocido que la ceremonia de entrega de los galardones fue "más suave" respecto a otros años en cuanto a la crítica por parte de los actores a las políticas del Gobierno. Benzo, ha restado, no obstante, importancia a las críticas porque "los Goya son mucho más que eso y sobre todo una celebración en el mejor sentido, especialmente después de un año como este".

Ha reconocido que en anteriores ediciones "lo que parecía más importante era el momento del chiste o la pulla (al Gobierno) y lo que son los Goya es un pretextoo para sentirse más orgulloso del cine español".

En cuanto a la posible asistencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a próximas ediciones de los Goya, Benzo ha asegurado "que puede darse la circunstancia", aunque ha tratado de evitar el tema y ha asegurado que "los Goya son un evento entretenido al que podría ir cualquiera que quiera pasar un rato agradable con el mundo del cine". Y, al ser preguntado si invitaría él al presidente del Gobierno, ha precisado que como invitado no puede invitar. "Yo no soy quien se encarga y donde voy de invitado no puedo invitar a gente", ha añadido.

Fernando Benzo se ha referido, asimismo, al discurso del vicepresidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, durante la ceremonia quien afirmó que el cine en España no es una actividad subsidiada y puso como ejemplo la recaudación de las salas de cine en 2016 que se elevó a 605 millones frente a los 77 millones de presupuesto que aportó el Estado. Benzo distingió, por su parte, entre las cifras globales del cine y las del cine español.

"La cifras se pueden manejar de forma diferente y en la ceremonia el vicepresidente hizo una reflexión sobre la cantidad global del cine en nuestro país, que es verdad que de una manera o otra genera un IVA, pero que no es lo mismo el IVA que se genera en conjunto que el del cine español; las cifras del cine en España no es el cine español", ha matizado Benzo.

En lo concerniente al IVA a las entradas de cine, Benzo ha insistido en ratificar el compromiso del Gobierno de rebajarlo pero sin dar plazos. "Si supiera la fecha se la diría", ha explicado el Secretario de Estado, quien ha recordado que se empezará por la rebaja de los espectáculos en vivo "que está cerca, y la otra vendrá después".