Fernando Benzo ve posible proteger los circos con animales como se hizo con las corridas de toros

El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, ha planteado la posibilidad de que se pueda proteger la presencia de animales en los circos a través de una iniciativa legislativa popular similar a la que en su día se aprobó para declarar la tauromaquía como patrimonio cultural.

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Benzo se ha referido a las iniciativas de ayuntamientos españoles, entre ellos el de Madrid, que han prohibido los circos con animales. "No me considero especialmente aficionado al circo pero que se prohíban automáticamente por el hecho de que participan animales, cuando es una tradición en el circo, me genera rechazo", ha explicado Benzo.

En cuanto a la posibilidad de blindar este tipo de espectáculos como se hizo con la tauromaquía, Benzo ha admitido que sería "posible" hacer "algo parecido" y ha recordado que en el caso de los toros, el Gobierno del PP apoyó la iniciativa popular.

"Lo que me parece es que en cualquier manifestación cultural, y el circo también lo es, lo que no se puede hacer es prohibir, se pueden poner controles y evitar todo tipo de abusos, pero la palabra prohibir y cultura casan mal", ha explicado el secretario de Estado.

Igualmente, Benzo ha criticado la prohibición "por decreto" de las corridas de toros. "Lo que soy es aficionado a la libertad, me irrita profundamente que se prohíban las cosas y me hace reaccionar de forma más intensa porque, lo que no cabe duda, es que la tauromaquia forma parte del patrimonio español", ha explicado al ser preguntado por el futuro de las corridas de toros y después de que el propietario de la Monumental de Barcelona anunciase que no organizará nuevos espectáculos taurinos por motivos políticos, sociales y jurídicos y pese a que el Tribunal Constitucional anuló la prohibición en Cataluña.

Benzo ha asegurado respetar a los colectivos animalistas que defienden la prohibición, pero entiende que "la cultura debe desarrollarse en libertad y esa libertad genera que sean los propios consumidores de cultura, los ciudadanos quienes decidan si ese fenómeno cultural se abandona".