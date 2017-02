El Festival Cruïlla anuncia a Jamiroquai, Pet Shop Boys, The Prodigy y Two Door Cinema Club

El Festival Cruïlla de Barcelona, que se celebra en el Parc del Fòrum de Barcelona del viernes 7 al domingo 9 de julio, ha anunciado este jueves las actuaciones de Jamiroquai, Pet Shop Boys, The Prodigy y Two Door Cinema Club, ha informado la organización en un comunicado.

También estarán Die Antwoord, Ryan Adams, Steve Van Zandt --Little Steven & The Disciples of Soul--, Ani Difranco, Parov Stelar, Residente --la mitad de Calle 13--, La Raíz, Jain --la autora del hit 'Come'-- Dorian, Neuman y AronChupa, entre un total de 23 nombres.

El festival tendrá una tercera jornada enfocada a un público más familiar, concretamente el 9 de julio, en que el número de escenarios se ampliará a cinco.

Después de recordar los nombres anunciados el pasado mes de diciembre --Fabulosos Cadillacs, The Lumineers, Kase.O, Youssou Ndour y Patrice--, el director del certamen, Jordi Herreruela, ha explicado que el cabeza de cartel Jamiroquai presentará su nuevo disco en el que será el único concierto en España de Jay Kay.

En la presentación también han participado seis artistas relacionados con el Festival: Esteban Girón, de Toundra y Exquirla; Julián Saldarriaga, de Love of Lesbian; Alguer Miquel, de Txarango; Carlos Sadness; Shuarma, de Elefantas; Ramon Mirabet, y Kiko Tur, de Aspencat, que también participarán en la cita.

Herreruela ha reivindicado que el festival es "una receta con muchos elementos: optimismo, emoción, calidad, comodidad, innovación, energía, fiesta y un ingrediente indispensable: el amor a la música".