Festival Málaga: Esteban Crespo trae al Festival de Málaga 'Amar', una película sobre el amor adolescente

El director pretende plasmar "la locura, la manera de vivir y de no saber gestionar" las primeras relaciones

El director de cine Esteban Crespo ha presentado este domingo 19 de marzo en la 20 edición del Festival de Málaga el largometraje 'Amar', película a concurso sobre cómo se viven los primeros amores en la adolescencia y la madurez, especialmente entre los jóvenes de la llamada generación 'millenial'.

Crespo, en rueda de prensa en el Teatro Cervantes junto con los protagonistas del filme, Pol Monen y María Pedraza, y acompañado por los productores Stefan Schmitz y María Zamora, ha dicho que pretende reflejar cómo aman y viven las relaciones las generaciones más jóvenes.

"Unos chavales jóvenes que tienen que enfrentarse con su entorno, las familias y lo social", así ha resumido el director el filme. 'Amar' cuenta la incipiente y a veces tormentosa relación entre Carlos y Laura, dos jóvenes que se aman con intensidad y como si cada día fuera el último.

Es, sobre todo, una historia sobre el primer amor, los comienzos y los errores. "Me interesaba la locura, la manera de vivir, de no saber gestionar, esa manera tan compleja ese momento en el que vives las cosas como si te estuvieras jugando la vida en cada decisión", ha señalado, añadiendo que también le interesa el momento de madurar. Su intención con la cinta era generar "sensaciones" en los espectadores. "Nos sentiremos orgullosos si el espectador va a ver la película y siente esos momentos", ha dicho.

"Se habla del primer amor, ese amor que te enseña a amar, en el que cometes todos los errores que te van a llevar a reflexionar en tu vida y a cambiar. Nosotros estamos contando ese primer amor, que no sabes gestionar. No eres adulto y no estás preparado, por eso siempre sale mal porque tiene un punto tóxico", ha apuntado Crespo.

Por su parte, Pol Monen ha destacado que la película trata los temas amorosos desde un punto de vista "valiente y honesto". "Hay ciertas cosas que desde la primera escena se tratan con mucha naturalidad", ha añadido. Además, ha señalado que su personaje, Carlos, se "aferra mucho" a Laura (María Pedraza), quien sería "su aire". "Es muy dependiente de ella, se ve reflejado en muchas cosas de ella y se descubre a sí mismo en sus ojos", ha agregado.

Sobre la película, ha señalado que tiene "un punto de vista bastante tormentoso" y un final "dramático", aunque ha dicho, entre risas, que tiene entendido que los primeros amores "no terminan muy bien".

Monen también ha indicado que en el primer amor "cometes todos los errores del mundo" y que tienes la inseguridad de la adolescencia, etapa que muchas veces "se pinta con mucha luz pero también hay algo de oscuridad e inseguridades para mucha gente".

Su pareja en la ficción, María Pedraza, ha indicado que con las nuevas tecnologías el amor "se vive de manera distinta" a la de antes. "Es algo más frío", ha apuntado, señalando que cada persona "vive el amor de una manera distinta". "El amor que tengo con Carlos es muy intenso y yo sí que he vivido alguna relación así, y tengo claro que quiero vivir intensamente", ha confesado.

Cuestionados sobre cómo han realizado las escenas de sexo, Monen ha señalado como clave la "confianza" entre ambos actores. "Primero trabajamos mucho en la relación de pareja y, luego, cuando teníamos ganada más confianza y nos conocíamos más, empezamos a ver el texto", ha indicado.

"Desde siempre hubo mucha confianza y eso lo puso fácil. En ningún momento he tenido miedo, me he sentido muy relajado y al final es un poco como una coreografía. También hay una parte de dejarse llevar que es importante", ha añadido.

Por su parte, Pedraza se ha mostrado de acuerdo en que la confianza entre ambos era esencial para rodar dichas escenas, y ha reconocido que ganaron la confianza desde "un primer momento". "Es la primera vez que hago cine y tenía miedo a las escenas de sexo, porque es algo que me da vergüenza, pero me he sentido tan cómoda con Pol que no he tenido ningún tipo de problema".

PROYECTO QUE COMENZÓ HACE 15 AÑOS

Esteban Crespo ha señalado que ha tardado en materializar este proyecto unos 15 años, desde la primera vez que escribió el guion hasta que la película ha llegado al Festival. 'Amar' estará en las salas españolas el próximo 21 de abril, según han indicado los productores de la cinta. Se trata del primer largometraje de Crespo, quien ya ha realizado varios cortometrajes, el primero de ellos 'Siempre quise trabajar en una fábrica' (2005), una antesala de lo que se cuenta en esta película.

En este tiempo, ha tenido que adaptar el guion a la actualidad, especialmente lo referido a las nuevas tecnologías, según ha explicado. Para sumergirse en el mundo de la juventud actual, ha reconocido que empezó a seguir a gente joven en Instragram y en las redes sociales para ver "cómo visten, cómo se relacionan...". De este modo descubrió a María Pedraza, según ha contado.

Por último, María Zamora ha señalado que esperan llegar a los cines "de forma bastante potente" y que están poniendo "toda la carne en el asador". "Estamos recibiendo muy buen 'feedback' de lo que estamos enseñando y estamos con mucha ilusión", ha añadido. Por su parte, Stefan Schmitz ha señalado que la película supone "un reto especial" en lo referente a movilizar a jóvenes de una generación que "nunca va al cine" y que les gustaría que se acercaran para ver la cinta.