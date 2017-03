Festival de Málaga: 'Selfie', de Víctor García León, pretende "hacer una radiografía" del tiempo que vivimos

El filme cuenta "una alegoría subnormal" de la situación actual y de la política en clave de comedia

'Selfie', película a concurso que ha sido proyectada este sábado 18 de marzo en la segunda jornada del Festival de Málaga. Cine en Español, es "una alegoría subnormal de la política de España" y al mismo tiempo "una foto" o "radiografía" de la situación actual, en palabras del director de la cinta, Víctor García León.

"Un chico de derechas y uno de izquierdas que luchan por una chica ciega", ha resumido García León el argumento de 'Selfie', con la que pretende "hacer una radiografía" de los tiempos actuales, sin "sacar una conclusión política". "La idea es hacer una foto de lo que vemos y eso es siempre crítico con todos", ha añadido.

El cineasta ha presentado su trabajo en rueda de prensa este sábado, acompañado por los actores Santiago Alverú, Macarena Sanz, Javier Caramiñana, Pepe Ocio y los productores Jaime Gona y Enrique López. Éste último ha señalado que la película le parece "increíble" y que su objetivo es "tomar un 'selfie' de cómo somos en 2016".

'Selfie' cuenta la historia de Bosco, un joven con una posición económica elevada y con un padre que es ministro y que acaba en prisión por delitos de corrupción. Sin la ayuda de su familia, el joven tiene que buscarse la vida por su cuenta, tratando con personas de otras clases sociales con las que no está acostumbrado.

Es un filme cómico, hecho con la idea de que "la gente se lo pase bien", según García León. "Hemos enseñado lo que vemos, hemos intentado hacer una foto y mostrar lo que hay, supongo que detrás de una foto también se puede ver lo que uno piensa de la vida y se refleja esa sensación económica, vital y social de que no hay salida. La intención no es hacer una película con moraleja, sino una foto", ha agregado.

Cuestionado sobre si da una visión pesimista de la vida, el director ha contestado que si es así es porque "en general hay poca voluntad de cambio". "España es un autobús tránsfobo que va hacia Cataluña sin frenos y nadie lo para", ha criticado. Por su parte, López ha añadido que es una película "melancólica" pero en la que "hay esperanza".

Otro aspecto que han comentado de la película, que está rodada como un falso documental y con cámara a mano alzada, son los momentos políticos. Hay secuencias que se desarrollan en mítines del Partido Popular y de Podemos, apareciendo en pantalla el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Asimismo, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, hace un cameo involuntario.

Sobre esto, García León ha bromeado diciendo que han podido rodar esas escenas gracias a que "el cine español no le importa a nadie". "Hemos pasado el guion al PP y a Podemos y creo que ni se lo han leído, pero nos han dicho 'sí, venid'", ha indicado, añadiendo que ambas formaciones "se han portado bien". La aparición de Aguirre se produce cuando el protagonista asiste a un mitin del PP y acaba hablando con la política, a quién le pregunta si conoce a sus padres ficticios.

PERSONAJES

García León ha realizado una semblanza del protagonista de 'Selfie', Bosco, de quien ha dicho que es "un ingenuo que está fuera de su universo". "Ha tenido una vida de lujo" y ahora "tiene que enfrentarse a Lavapiés", ha añadido. En este sentido, ha indicado que esto le pareció "muy gracioso" y ha destacado la interpretación de Alverú: "La película es en buena medida Santi. No solo porque tiene talento, sino porque se ha lanzado a una cinta en la que se ha atrevido a todo. Se ha jugado la vida y han estado a punto de pegarle".

Por su parte, el protagonista de la cinta ha confesado tener poca experiencia en el mundo del cine, aparte de haber estudiado Comunicación Audiovisual y realizar vídeos para su propio canal en Internet. Ha explicado que fue escogido para la película porque "estaban buscando a alguien que no fuese actor y que fuese pijo, cosas que comparto", ha bromeado.

La actriz Macarena Sanz ha hablado de su personaje, una chica invidente que intenta ayudar a Bosco y acaba enamorándose de él. "Yo --en la película-- soy ciega, no sorda y no sé cómo me enamoro de este ser", ha bromeado. También ha confesado que se reía mucho "pese a todas las situaciones incómodas y a lo mal que me trata".

Del rodaje ha dicho que ha sido "muy divertido y que el director crea "un ambiente muy familiar, muy cómodo". "Hemos rodado en un año con mucha calma y muy buen ambiente y así ha salido. Íbamos todos con muchas ganas a rodar y a jugar", ha agregado.

Igualmente, Caramiñana ha explicado que García León daba "mucho pie a improvisar y a no construir nada". "No había premeditación a hacer nada, ni ensayo previo, sobre todo era vivir el momento, la espontaneidad. Eso creo que le da esa veracidad y esa presencia", ha señalado.

En este sentido, Gona ha indicado que con un director "de talento como Víctor te metes a muerte con ello". Además, ha agradecido a López su contribución, ya que "poco productores de su nivel se fijan en los que estamos empezando". "La película respira que al final el cine no deja de ser unas amistades que se unen de forma manual para llevar a cabo un sueño", ha confesado.

A su vez, López ha dicho que en el filme "el cine y la vida se mezclan", y que hay "un lugar donde las vivencias de ellos se han mezclado con otra cosa que es el cine y creo que es la magia de esta película".

Finalmente, cuestionado sobre la situación social de España, Víctor García León ha apostado por la convivencia y ha señalado que no existe "tanta diferencia entre uno y otros". "Por el lado del afecto, si desde parte del cine español seguimos peleándonos con las instituciones que nos financian pues mal vamos. Tenemos que entendernos si queremos crear cine en España. No estaría mal relajar la cosa", ha apostillado.