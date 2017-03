Festival Málaga: El terror llega al Festival de Málaga con cinco historias de miedo en 'Maniac Tales'

La película ha sido rodada por cinco directores, en Málaga y en inglés

'Maniac Tales' es la apuesta por el terror en la segunda jornada del Festival de Málaga. Cine en Español, que tiene lugar este sábado 18 de marzo. La película, que está fuera de concurso, ha sido rodada a cinco manos por directores diferentes, y es una suma de cinco relatos de miedo.

Juan es un inmigrante ilegal en Estados Unidos. Travis, un anónimo benefactor, le ofrece ser conserje de un viejo edificio en Nueva York. Susan, una famosa guionista y vecina del edificio, ha desaparecido junto con el último capítulo de la exitosa serie de terror 'Maniac'. Ese es el estremecedor argumento de la película, que ha sido presentada este sábado en rueda de prensa por sus creadores: los cinco directores Kike Mesa, Abdelatif Hwidar, Denise Castro, Enrique García y Rodrigo Sancho, junto con el actor Enrique Arce.

En palabras de Mesa, el filme consta de cinco historias cada una realizada por un equipo artístico diferente, por lo que esta ha sido la primera vez que todos han coincidido en un mismo lugar. Se ha rodado en Málaga y en inglés, y según el director, es una película de género que "pretende entretener".

Por su parte, Enrique García ha dicho que ha intentado buscar "el terror más clásico". "Me sentí interesadísimo por el producto. Kike (Mesa) nos ha dado un foco muy concreto y sobre todo libertad. Nos lo puso muy fácil". Además, también ha destacado el trabajo de unos actores "maravillosos".

Hwidar ha señalado que cuando le propusieron el proyecto lo vio "tan descabellado" que le resulto "sugerente" y que "no ha defraudado". "Se podría haber hecho con más dinero, pero no con más cariño. El equipo lo ha dado todo", ha añadido. Denise Castro, a su vez, ha indicado que la cinta está "muy bien empaquetada y direccionada" y ha manifestado sentirse "muy a gusto" en la realización de la misma.

Asimismo, Rodrigo Sancho ha resaltado la labor del guionista Salva Martos, de quien ha dicho que ha hecho "un esfuerzo increíble" para unificar las historias y "darles un sentido". "La historia es un guion que se escribe a sí mismo", ha agregado.

Enrique Arce, por su parte, ha dicho que 'Maniac Tales' es "una oda a favor del cine y del cine en España" y ha contado cómo se adentró en el proyecto: "Me llamó Rodrigo y me presentó a una persona que me cuenta que va a hacer una película en Málaga pero que sucede en la ciudad de Nueva York, con una sola localización, con treinta y pico actores y en inglés".

"Contagiado por su entusiasmo no negocié ni la pasta", ha confesado, añadiendo que la decisión de hacer la película no se basó en la lectura del guion, sino por el "contagio" de ese entusiasmo. "Ese es el cine que se tiene que hacer, con corazón, contar historias que engrandezcan a la ciudad".

En este sentido, ha apuntado que rodaron en el edificio de La Equitativa de la capital malagueña, del que ha dicho que es "un personaje más" por su aura lúgubre. "La atmósfera estaba creada solo por rodar ahí", ha añadido.

Cuestionados sobre por qué han rodado el filme en inglés, Mesa ha dicho que le pareció que así corría menos riesgos. "Hacer género en España no está siempre asegurado y una película de estas características suele tener mayor trascendencia fuera de nuestras fronteras", ha dicho, destacando que de esta manera tiene la posibilidad de tener "más recorrido".

Sobre las influencias a la hora de crear, el director se ha declarado un "amante" del cine de terror y de las películas con varias historias, que "me atrapaban de pequeño"; y sobre las cinco historias que contiene la cinta, ha señalado que si no le gustan todas a los espectadores al menos "alguna te va a gustar". Denise Castro, por su parte, ha apuntado que a ella especialmente le gusta el cine de terror oriental y que ha realizado "una mezcla ecléctica de muchas cosas".

Acerca del género de terror, Enrique García ha señalado que es "raro" que se realice una película de estas características en Andalucía, donde "no hay tradición", puesto que "no es un género que se prodigue mucho de Despeñaperros para abajo". "De ahí la aventura de lanzarnos a la producción", ha añadido, señalando que ha sido "un acierto" rodarla en inglés. Además, ha destacado que rodar cine de terror es "catártico" porque "nos libera de nuestros miedos"

Enrique Arce, por último, ha reivindicado el género de terror, del cual ha dicho que muchas veces está "denostado", y ha resaltado que es el único género en el que el espectador empatiza totalmente con el personaje: "Si se asusta, te asustas; si sufre, sufres; si se relaja, te relajas... Si yo no me asustaba de verdad en la película el público tampoco". En este sentido, ha manifestado que el terror le parece "el género puro por excelencia" y se ha preguntado por qué no se realizan más películas de este tipo.