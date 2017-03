Festival de Málaga:'El otro hermano' retrata "la sordidez y la corrupción" en un pequeño pueblo de la Argentina rural

Leonardo Sbaraglia, Ángela Molina y Daniel Hendler protagonizan esta cinta sobre la crueldad en el mundo

'El otro hermano', coproducción argentino-uruguaya y candidata a la Biznaga de Oro de la 20 edición del Festival de Málaga. Cine en Español, constituye un retrato de "la sordidez y la corrupción" de las personas situada en un pequeño pueblo "agobiante y caluroso" del norte de Argentina.

Así ha definido el largometraje uno de los protagonistas, el actor argentino Leonardo Sbaraglia, en rueda de prensa este domingo con los actores Ángela Molina y Daniel Hendler, y los productores Simón de Santiago y Natacha Cervi. De Santiago ha retratado la cinta como una "espléndida mezcla de cine negro, tremendismo y con un humor negro muy fino".

"La película funciona como metáfora de la sordidez y la corrupción, algo muy presente en Argentina", ha señalado Leonardo Sbaraglia. 'El otro hermano' cuenta la historia de Cetarti, quien está hundido en la nada. Sin trabajo ni propósito, pasa sus días encerrado viendo la televisión y fumando porros hasta que un desconocido le informa de que su madre y su hermano han sido asesinados a escopetazos.

Con extrema violencia, el filme es "una fuerte propuesta" del director uruguayo Adrián Caetano que "se sumerge en un mundo oscuro, lleno de personajes que sufren y que están solos, y probablemente sea una metáfora de la crueldad en el mundo", ha dicho Hendler.

La película está basada en la novela 'Bajo este sol tremendo' del escritor argentino Carlos Busqued. La trama está situada en un pueblo yermo, donde hay pocas casas, poca gente y donde todos se conocen. Aunque Natacha Cervi ha señalado que la cinta fue filmada a las afueras de Buenos Aires, la película busca transmitir ese lugar "polvoriento, agobiante y caluroso que plantea la novela".

Por su parte, Leonardo Sbaraglia ha indicado que es el personaje "más depravado" que ha interpretado: "Podemos pensar que este tipo fue un torturador, una cosa horrible". En el filme se deja entrever que tuvo un pasado oscuro en la dictadura militar argentina (1976-1983). No obstante, ha matizado que la película va "más allá de la dictadura, más allá del dinero, es algo como la rapiña, las sobras, es ir a buscar las sobras de la basura".

"Fue muy difícil de hacer el personaje por muchas razones, por las propias limitaciones técnicas, actorales. Cuando Adrián (Caetano) me lo ofreció me imaginaba una cosa que quizás era un camino más fácil. Él lo concibió con un gran carisma, con gran humor, como un capo cómico y me costó mucho entrar en eso", ha confesado, añadiendo que "por suerte cuando uno tiene un gran director puedes confiar en él y apoyarte".

Asimismo, ha dicho que en Argentina se está tratando de "volver a reformular la historia" cuando en el país "somos modélicos a niveles de derechos humanos y de cómo se ha juzgado a los militares".

"Justamente el valor de la película es que hay un estado remanente en Argentina de las cosas que es muy parecido, por eso la cinta funciona como metáfora de la sordidez y corrupción, algo muy presente en Argentina", ha dicho. No obstante, ha resaltado que hay "gente fantástica" en su país. "Tenemos héroes maravillosos", ha apuntado.

Por su parte, Ángela Molina ha destacado que 'El otro hermano' es una historia "brutal, rotunda, que no se olvida, que hace reflexionar". "Te lo está diciendo desde el principio todo, con un lenguaje casi presente, deja que pase la historia, por eso te agarra fuerte". Hendler, por su parte, ha dicho que hay "algo metafórico" en el filme, "de un sentimiento que deja de vivir, no estamos de acuerdo con la justicia por mano propia, pero hay algo que se alivia al final de ese sufrimiento extremo".

'El otro hermano' se estrenará en Argentina el próximo 30 de marzo y el 12 de abril en Uruguay. La distribución en España está previsto que se realice en plataformas online, según han apuntado los productores.