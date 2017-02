Mad Cool Festival 2017 confirma a M.I.A., Peter Bjorn and John y Trentemoller

M.I.A., Peter Bjorn and John y Trentemoller, se suman al Mad Cool 2017. Termina de configurarse el cartel de la segunda edición del festival que se celebrará los días 6, 7 y 8 de julio de 2017 en La Caja Mágica (Madrid).

Foo Fighters, Green Day, Kings of Leon, Foals, Alt-J, Wilco, Belle and Sebastian, Ryan Adams, Foster the People y muchos más estarán sobre los cinco escenarios de Mad Cool, conviviendo con artistas de otras disciplinas que irán desvelándose en las próximas semanas.

El cartel ya está cerrado. Queda una última banda por anunciar. El precio del abono de tres días se mantiene hasta el 1 de marzo o hasta agotar existencias. A partir de esa fecha el precio serán 170 euros + gastos.