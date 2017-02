El 65º Festival de Cine de San Sebastián y Filmoteca dedican una retrospectiva a Joseph Losey

La 65 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 22 al 30 de septiembre, y la Filmoteca Española dedicarán una retrospectiva al director estadounidense establecido en Inglaterra Joseph Losey.

En un comunicado, fuentes del certamen han destacado que Losey representó en los años sesenta "la máxima expresión del denominado cine de autor" con obras como 'The Servant' (El sirviente, 1963), 'King and Country' (Rey y patria, 1964), 'Accident' (Accidente, 1967) y 'The Go-Between' (El mensajero, 1971), todas, menos la segunda, escritas por el dramaturgo Harold Pinter.

Las mismas fuentes han recordado que, "antes de convertirse en una figura preeminente del cine de autor europeo", este cineasta vivió "la compleja situación que afectó a tantos represaliados en la caza de brujas emprendida en Hollywood a partir de 1947".

De este modo, su obra se divide en tres periodos, el inicial en el cine estadounidense hasta principios de los años cincuenta, el prestigio alcanzado en Inglaterra en los sesenta y setenta y una última etapa más itinerante que le llevó a trabajar bajo producción italiana, francesa y española.

Nacido en La Crosse, Wisconsin, en 1909, Losey orientó sus pasos hacia el periodismo escrito y radiofónico, para pasar después al medio teatral. Su abierta orientación de izquierdas le llevó a poner en pie montajes de obras de Bertold Brecht y a residir una temporada en la antigua Unión Soviética para estudiar nuevos conceptos teatrales.

A finales de los treinta empezó a dirigir cortometrajes en el seno de la Metro Goldwyn Mayer y debutó en formato largo en 1948 con 'The Boy with Green Hair' (El niño de los cabellos verdes), una alegoría contra las guerras, los totalitarismos y la intransigencia ante la diferencia, producida por RKO.

COMPONENTE SOCIAL

Aunque pudo realizar varias películas de cine negro de bajo coste y con un indisimulado componente social -'The Lawless' (El forajido, 1950), 'The Prowler' (El merodeador, 1951) y 'The Big Night' (1951), las tres escritas por guionistas represaliados por el Comité de Actividades Antiamericanas, Daniel Mainwaring, Dalton Trumbo y Ring Lardner Jr.-, e incluso un remake de 'M' de Fritz Lang en 1951, su nombre apareció en las listas negras debido a la orientación de sus primeros filmes y fue acusado de pertenecer al Partido Comunista norteamericano.

Cuando fue llamado a declarar, se encuentraba en Italia rodando 'Imbarco a mezzanotte'/'Stranger on the Prowl' (1952) y decidió no regresar a los Estados Unidos e instalarse en Inglaterra. Tras estrenar este filme con el seudónimo de Andrea Forzano, los dos primeros que realizó en su país de adopción no llevaron su nombre por cuestiones sindicales.

Se trata de 'The Sleeping Tiger' (El tigre dormido, 1954), primera colaboración con uno de sus actores fetiche, Dirk Bogarde, aparece acreditada a Victor Hanbury, y 'The Intimate Stranger' (Intimidad con un extraño, 1956), la firma como Joseph Walton.

Losey también trabajó para la productora de cine fantástico Hammer Film y empezó 'X The Unknown' (1956), de cuyo rodaje sería apartado y substituido por Leslie Norman, y dirigió después 'The Damned' (Estos son los condenados, 1962); ambas son las únicas incursiones de Losey en los dominios de la ciencia ficción.

Tras un amago de integración en la gran industria cinematográfica británica con 'The Gypsy and the Gentleman' (1958), producción de la compañía Rank protagonizada por Melina Mercouri, su obra alcanzó "un notable interés", según relatan desde el Festival, a partir del filme de intriga 'Blind Date' (La clave del enigma, 1959) y el drama carcelario 'The Criminal' (El criminal, 1961), en el que inicia su colaboración con el otro actor con el que mejor se entendería, Stanley Baker.

Hasta mediados de los setenta, Losey combina películas muy personales en las que reflexiona sobre las relaciones de poder entre hombres y entre instituciones a partir de una puesta en escena repleta de símbolos, cono 'The Servant', con títulos de apariencia en principio más comercial como 'Eve' (Eva, 1962), adaptación de una novela de James Hadley Chase, protagonizada por Jeanne Moreau.

Posteriormente Losey realizará obras muy abstractas como 'Figures in a Landscape' (Caza humana, 1970), en la que narra la huida de dos presos perseguidos por un misterioso helicóptero -el guion está escrito por el actor Robert Shaw, protagonista junto a Malcolm McDowell, y el filme compitió en San Sebastián-, y 'Mr. Klein' (El otro señor Klein, 1976), con Alain Delon en el papel de un hombre sin principios durante la ocupación nazi en Francia que es acusado de ser judío (ganadora del César a la mejor película).

"ACENTO POLÍTICO"

Asimismo, el cineasta firma películas de acento político como 'L'assassinio di Trotsky'(El asesinato de Trotsky, 1972), con Delon como Ramón Mercader y Burton en el papel de León Trotsky, y 'Les Routes du sud' (Las rutas del sur, 1978), continuación de 'La guerre est finie' (La guerra ha terminado, 1966) de Alain Resnais, escrita nuevamente por Jorge Semprún y con Yves Montand repitiendo su papel de exiliado español en permanente conflicto ideológico.

Losey volvió a Brecht muchos años después con una adaptación al cine de 'Galileo' (1974) y realizó en Francia La Truite (1982). Su última película es 'Steaming' (1985), inédita en España como la anterior. Desde el Zinemaldia han subrayado que la relación de Losey con el Festival de San Sebastián "resultó siempre complicada a causa del régimen franquista". Tras su proyección en San Sebastián, la retrospectiva se programará en la Filmoteca Española, en Madrid, en octubre y noviembre.