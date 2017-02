Funambulista: "La gente ahora es fan de canciones, no de discos ni de artistas"

Dual, lo nuevo de Funambulista, ha entrado directamente al número 4 de la lista de los más vendidos en España en su primera semana. Un respaldo inequívoco para el tercer disco del grupo de Diego Cantero, el primero tras fichar con Sony Music, en el que canta a dúo con algunas de las voces más notables de la música patria.

Porque eso es Dual, un concepto colaborativo que en el pasado ya desarrollaron Malú e India Martínez y que ahora Funambulista aprovecha para juntarse con Rozalén, Pablo Alborán, Antonio Orozco, Dani Martín, Bebe, Andrés Suárez, Maldita Nerea, Efecto Pasillo, David Otero, Leire Martínez, Marwan, Marco Mengoni, Abel Pintos y la propia India.

"Cuando Malú e India grabaron su Dual tenían más reconocimiento que yo, que no estoy en ese punto. Pero me atreví porque yo para algunos de estos artistas he compuesto canciones y con otros he cantado. Nos conocemos de hace mucho. Es un atrevimiento, en cualquier caso", plantea a Europa Press Diego Cantero (Molina de Segura, Murcia, 1982).

Así, admite que él es el que más va a "aprovechar el público de los demás", y añade que "es una suerte" que esos artistas le "cedan una parte de sus seguidores". "Espero que me venga muy bien y tener un grado de reconocimiento mayor", confiesa sobre sus expectativas con Dual, trabajo con producción de Tato Latorre.

"Yo vengo de la independencia y con mi origen de cantautor, es muy normal que nos juntemos y tratemos de absorber unos público de otros", explica, para luego resaltar que quería "mezclar gente de distintos universos y estilos", para así "reividicar la canción por encima de todo, da igual que seas indie, rockero, que vengas un millón de discos o tres".

DARLE UN VALOR A LA CANCIÓN

"Aquí hay autores, gente que compone y le da un valor a la canción", prosigue, para lanzar acto seguido una reflexión: "Desgraciadamente, la música se usa para separar. Si eres indie vas a festivales de indie, si vas a un garito de pop ya no puedes ir a otro de metal. La música debería servir para unir. Está todo muy etiquetado en todos lados".

Y aún continúa Diego lamentando que "si suenas en la radiofórmula no suenas en Radio 3 y eso nace del prejuicio". En cualquier caso, valora que ahora se empiece a "abrir la ventana", debido sobre todo a que con internet todo ha cambiado: "La gente ahora es fan de canciones, no de discos ni de artistas. Les molan las canciones y eso es muy natural salvo que sea una obra conceptual".

A este respecto, aún apunta que aunque sea "injusto y duro" que ahora la gente le dé a los artistas "veinte segundos de oportunidad" en las plataformas de streaming. Pero incluso a eso le ve algo positivo: "Los oyentes de música del futuro van a tener una visión muy amplia. Los niños escuchan las canciones que les gustan y no entienden de estilos, y el día que algunos de ellos se hagan músicos mañana, ojo, porque van a hacer cosas muy interesantes".

PRESENTACIÓN DEL ÁLBUM

Con Dual ya en las tiendas, lo que toca ahora para Funambulista es volver a los escenarios. Y pinta bien, pues ya ha agotado entradas para sus conciertos en Madrid (30 de marzo, Joy Eslava) y Murcia (4 de marzo, Teatro Romea). Esto ha provocado la apertura de tres nuevas fechas: dos de ellas en Madrid y la tercera en Murcia.

Así, Cantero presentará Dual en la Joy Eslava madrileña también el 31 de marzo en formato eléctrico y el 1 de abril en acústico, en tanto que repetirá en Murcia el 19 de mayo en el Teatro Circo, también en formato acústico. "Se está notando que las colaboraciones suman, que mucha gente sabía algo de mí pero ahora se ha tomado la molestia de conocerme un poco más", asegura.

"Todo esto es casi mágico", afirma, al tiempo que aprovecha para rememorar que cuando empezó en la música, antes de Funambulista, "no había redes sociales, no había nada": "Yo mi primera gira la hice con las Páginas Amarillas, con un colega que me echó un cable, llamando a garitos que habíamos oído que hacían conciertos".

"Les mandábamos un disco por correo postal, nos íbamos de gira en tren. No hacíamos promoción, llegabas al sitio y te encontrabas con los que hubiera", recuerda con orgullo, al tiempo que destaca que nunca tuvo "ídolos que llenaran estadios, sino gente que con una guitarra se hacían su vida".

UNA GENERACIÓN DE CANTAUTORES

Eso le emparenta, además, con otros compañeros generacionales como Vanesa Martín, Carmen Boza, Marwan, Luis Ramiro, Andrés Suárez o Rozalén, por citar algunos: "Somos una generación que nació a la sombra de los cantautores de los noventa, Pedro Guerra, Ismael Serrano, Javier Álvarez... esas fueron nuestras influencias más directas".

En definitiva, una generación que pasó años alejada del gran foco porque eso de "cantautor empezaba a oler un poco extraño, se le puso un poco de caspa al asunto". "Eso nos llevó al indie más indie, abajo del todo. Y a aprender y a disfrutar, a cargar amplificadores al hombro e ir a salas donde había treinta personas una vez y a la siguiente cuarenta", apostilla.

Y añade para terminar: "Hemos tardado en hacernos visibles, pero por eso sabemos valorar las cosas en su justa medida. No conozco a nadie de mi generación que se vuelva tonto con el éxito. Pero qué bien que nosotros nos habíamos acostumbrados a cantar muy felices en salas de cien personas, y ahora todo esto que nos viene es un regalazo".

FECHAS DE LA GIRA

La gira de presentación de Dual empezará el 24 de febrero en Ávila (Lienzo Norte) y continuará luego por Palma (25 de febrero, Auditorium), Alicante (3 de marzo, Teatro del Mediterráneo), Murcia (4 de marzo, Teatro Romea), Badajoz (10 de marzo, Mercantil), Cáceres (11 de marzo, Barroco), Sevilla (16 de marzo, Sala La Calle) y Granada (17 de marzo, Palacio de Congresos).

Después, Funambulista visitarán Almería (18 de noviembre, Sala Náutica de Suttón), Santiago de Compostela (24 de marzo, Capitol), Madrid (30 de marzo, 31 de marzo y 1 de abril, Joy Eslava), Barcelona (7 de abril, Luz de Gas), Valencia (8 de abril, Rambleta), La Laguna (28 de abril, Espacio Cultural Aguere), Las Palmas de Gran Canaria (29 de abril, Teatro Cicca).

Y no acaban aquí las fechas cerradas y anunciadas oficialmente, pues todavía habrá tiempo para pasar por Valladolid (5 de mayo, Lava), de nuevo Murcia (19 de mayo, Teatro Circo) y Lorca (20 de mayo, Teatro Guerra). A partir de ahí, hasta donde las canciones le lleven. Donde quiera que sea, a Diego Cantero le parecerá bien.