Gavin DeGraw, en mayo en Barcelona y Madrid

Gavin DeGraw anuncia una nueva gira europea durante la primavera del 2017 que le llevará a ciudades como Estocolmo, Copenhague, Roma, París y Londres. En España podremos verle por primera vez en directo el 22 de mayo en la sala Bikini de Barcelona y el 23 en la sala But de Madrid.

Las entradas se pueden comprar en doctormusic.com y ticketmaster.es, también en Fnac, Viajes Carrefour y Halcón Viajes, por teléfono en el 902 15 00 25 y demás puntos de venta de la red Ticketmaster. El precio es de 25 euros (gastos de distribución no incluidos).

'An Acoustic Evening with Gavin DeGraw' es el título que da nombre a esta gira en la que podremos disfrutar de un conjunto de canciones que abarcan toda su carrera. Se trata de un espectáculo intimista que dará a sus fans la oportunidad de ver a Gavin DeGraw interpretar, en acústico, algunos de sus grandes éxitos, así como cortes especiales de alguno de sus álbums, que nunca antes había interpretado en directo.

La gira continuará como apoyo al quinto álbum de DeGraw, 'Something worth saving', que fue lanzado el otoño pasado a través de RCA Records e incluye su último éxito 'She Sets The City On Fire'.