Los Globos de Oro se entregan mañana con 'La la land' como favorita con siete nominaciones

Los Globos de Oro, galardones concedidos por los 93 miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA; por sus siglas en inglés), se entregarán este domingo 8 de enero y estarán presentados por el humorista Jimmy Fallon.

'La La Land', la oda musical a la ciudad de Los Ángeles que firma Damien Chazelle (Whiplash) y protagonizan Emma Stone y Ryan Gosling, se ha posicionado como la gran favorita.

En total, acumula siete nominaciones, mientras que la otra película que parte con ventaja es 'Moonlight', que ha conseguido seis candidaturas. El podio lo completa 'Manchester frente al mar', que opta a un total de cinco galardones.

En televisión, 'American Crime Story: The People v. O.J. Simpson' lidera las nominaciones, con 5 candidaturas. En este apartado, varias series con sólo una temporada han acumulado números: 'Westworld', 'Stranger Things', 'The Crown' o 'This is Us', por ejemplo.

Todos los nominados a los Globos de Oro son:

MEJOR PELÍCULA - DRAMA

Hasta el último hombre

Comanchería

Lion

Manchester frente al mar

Moonlight

MEJOR PELÍCULA - COMEDIA O MUSICAL

20th Century Women

Deadpool

Florence Foster Jenkins

La La Land

Sing Street

MEJOR DIRECTOR

Damien Chazelle, La La Land

Tom Ford, Animales Nocturnos

Mel Gibson, Hasta el último hombre

Barry Jenkins, Moonlight

Kenneth Lonergan, Manchester frente al mar

MEJOR ACTOR - DRAMA

Casey Affleck, Manchester frente al mar

Joel Edgerton, Loving

Andrew Garfield, Hasta el último hombre

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Denzel Washington, Fences

MEJOR ACTRIZ - DRAMA

Amy Adams, La Llegada

Jessica Chastain, Miss Sloane

Isabelle Huppert, Elle

Ruth Negga, Loving

Natalie Portman, Jackie

MEJOR ACTOR - COMEDIA O MUSICAL

Colin Farrell, Langosta

Ryan Gosling, La La Land

Hugh Grant, Florence Foster Jenkins

Jonah Hill, Juego de Armas

Ryan Reynolds, Deadpool

MEJOR ACTRIZ - COMEDIA O MUSICAL

Annette Bening, 20th Century Women

Lily Collins, La excepción a la regla (Rules Don't Apply(

Hailee Steinfeld, The Edge of Seventeen

Emma Stone, La La Land

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Mahershala Ali, Moonlight

Jeff Bridges, Comanchería

Simon Helberg, Florence Foster Jenkins

Dev Patel, Lion

Aaron Taylor Johsnon, Animales Nocturnos

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Viola Davis, Fences

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Figuras Ocultas

Michelle Williams, Manchester frente al mar

MEJOR GUIÓN

Damien Chazelle, La La Land

Tom Ford, Animales Nocturnos

Barry Jenkins, Moonlight

Kenneth Lonergan, Manchester frente al mar

Taylor Sheridan, Comanchería

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Moonlight

La La Land

La Llegada

Lion

Figuras Ocultas

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

"Can't Stop the Feeling," Trolls

"City of Stars," La La Land

"Faith," Sing

"Gold," Gold

"How Far I'll Go," Vaiana

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Kubo y las dos cuerdas mágicas

Vaiana

La vida de Calabacín

¡Canta!

Zootopia

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

Divinas

Elle

Neruda

El Viajante

Toni Erdmann