H&M lanza la colección 'Spring Icons Selected' by The Weeknd

Spring Icons Selected by The Weeknd es la colección ideada por el cantante canadiense para H&M, que estará disponible en las tiendas de todo el mundo el jueves, 2 de marzo. "Me encanta la mezcla de piezas urbanas como bombers y sudaderas con camisas y blazers a medida", decía el músico de 26 años con respecto a esta nueva experiencia profesional. "Cada pieza es fresca y fácil de poner, lo que debería ser la ropa de hombre", añadía el novio de Selena Gomez, que toma el relevo a David Beckham como imagen de la línea masculina del gigante sueco textil.

El intérprete de 'Starboy' reveló que las calles de Los Ángeles inspiraron la colección de 25 piezas. "Quiero expresarme a través de lo que me rodea. El sol, los atardeceres, las piscinas, la noche, estas personas, el océano, los sótanos", subrayó el artista, que se encuentra en estos momentos en su gira europea. La pieza estrella de su propuesta es la cazadora bomber, la sustituta de la chaqueta para su generación. "Es una prenda que los hombres pueden usar todos los días, y es algo que podría utilizar en cualquier ocasión, ya sea en la calle o en una ceremonia de premios. Para mí, las chaquetas bomber son elegantes", señaló Abel Tesfaye, que hace apenas un día era captado por los fotógrafos junto a su pareja en París. La colección, que incluye chaquetas, blazers y sudaderas con capuchas, tendrá un precio que oscilará entre los 14 y los 79 euros, según Women's Wear Daily. El cantante canadiense se suma a la larga lista de famosos que han colaborado con la firma sueca, como Beyoncé, Kevin Hart, Katy Perry o Vanessa Paradis.