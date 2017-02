Halima Aden vuelve a desfilar con hiyab en la Semana de la Moda de Milán

¡Menudo mes lleva Halima Aden! La modelo de 19 años que fue el centro de atención en el desfile de Yeezy Season 5, al firma de Kanye West, ha fichado por la agencia de modelos IMG, a la que pertenecen las hermanas Hadid y la mayoría de los ángeles de Victoria's Secret, y consiguió ser portada del último número del libro de la moda CR CR Fashion Book.

Y ahora ha vuelto a desfilar en la Semana de la Moda de Milán. Aden compartió pasarela con otras top models como Gigi Hadid, Sara Sampaio, Elsa Hoskse y la española Blanca Padilla en el desfile de Alberta Ferretti.

Como en la ocasión anterior, la belleza mitad somalí mitad estadounidense, ha lucido su hiyab en el mismo tono del vestido, como también lo hizo en el desfile del marido de Kim Kardashian. Su religión ni sus costumbres no le han impedido triunfar en el mundo de la moda, de hecho su nombre comenzó a sonar cuando hace un año cuando se presentó a Miss Minessota y en lugar de bañador se enfundó un con burkini y hiyab algo que dió resultado.

"Como musulmanes, necesitamos historias más positivas", Aden tras su éxito. "Me sentí muy orgullosa de aparecer en los medios de comunicación, porque últimamente solo aparecían noticias negativas. Algunos padres cristianos me han agradecido que haya demostrado que para ser bella no hay que ir desnuda", declaró a The Guardian.