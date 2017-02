Herbie Hancock, Bryan Ferry, The Pretenders, Wayne Shorter y Macy Gray estarán en el 52 Heineken Jazzaldia

Las entradas se pondrán a la venta, a través de los medios habituales, el próximo día 23

Artistas como Herbie Hancock, Kamasi Washington, Bryan Ferry, The Pretenders, Wayne Shorter, Abdullah Ibrahim-Hugh Masekela, Hiromi, Gregory Porter y Macy Gray estarán en el 52 Heineken Jazzaldia de San Sebastián, que se celebra del 20 al 25 de julio en la capital guipuzcoana.

En un comunicado, los organizadores del certamen han informado de que en el tradicional escenario de la plaza de la Trinidad el 22 de julio tocará "una de las leyendas del saxo tenor", Charles Lloyd, con su nuevo cuarteto.

Tras él actuará "otro de los grandes instrumentistas del jazz actual", John Medeski, al órgano, encabezando un cuarteto, Mad Skillet. El 23 de julio pasará por este espacio el saxofonista Kamasi Washington, "protagonista absoluto de la actualidad jazzística mundial desde que publicó su fantástico disco 'The Epic'" y le seguirá el también saxofonista Donny McCaslin.

El día siguiente, tras el grupo Lucky Chops, actuará, por primera vez en San Sebastián, Macy Gray y el 25 de julio pasará por la Trinidad Gregory Porter, que acaba de recibir el Grammy al mejor disco vocal de Jazz de 2016. Abrirán esta sesión los Jazz Epistles, en el que se encontraron por primera vez dos leyendas del Jazz africano, Abdullah Ibrahim y Hugh Masekela que tocarán juntos de nuevo.

En lo que respecta al auditorio Kursaal, habrá cinco sesiones que arrancarán el 21 de julio con el saxofonista Wayne Shorter, un día después será el turno de Hiromi, que presentará su nuevo dúo con el arpista colombiano Edmar Castañeda. El 23 de julio tocará en el auditorio del Krusaal el teclista Robert Glasper, mientras que el 24 lo hará el quinteto de Herbie Hancock junto a James Genus al bajo, Vinnie Collaiuta a la batería, Lionel Loueke a la guitarra, y el saxo Terrace Martin. El cantante Bryan Ferry cerrará la programación del auditorio.

ESCENARIO VERDE

En lo que respecta al Escenario Verde, con conciertos gratuitos en la playa de la Zurriola, abrirá su programación The Pretenders. El grupo de Chrissie Hynde presentará su nuevo disco el 21 de julio en este espacio. Un día después actuará el organista Cory Henry, que ha venido dos veces a la capital guipuzcoana con Snarky Puppy. Completan los conciertos de este escenario las actuaciones de Fantastic Negrito, Lucky Chops, King Creosote y cerrará Montreal, First Time in the City.

El teatro Victoria Eugenia ofrecerá todos los días del festival a la medianoche, menos el día 25 que será a las once, una programación que presenta a algunos de los creadores "más interesantes" del jazz europeo, según han indicado las mismas fuentes. Podrá escucharse, entre otros, al dúo de pianistas de Chano Domínguez y Stefano Bollani, al grupo Atmosphères, al Colectivo Arfi o a Marco Mezquida.

Por otra parte, las 'Matinales de San Telmo', apoyadas por Fundación SGAE, homenajearán a varias estrellas del universo jazzístico de las cuales se cumplen sus aniversarios, los 100 años del nacimiento de Ella Fitzgerald, Thelonious Monk y Dizzy Gillespie y los 50 del fallecimiento de John Coltrane de la mano de, entre otros, el cuarteto de Iñaki Salvador o el quintetto de Deborah Carter. Además, darán cabida a músicos de jazz hispano. También estará en este espacio la cantante donostiarra Elena Setién, que presentará su reciente disco.

Paralelamente habrá otros escenarios como el Espacio Skoda, Escenario Frigo y el Espacio Coca-Cola por donde pasarán Uri Caine, Ernie Watts, Ray Gelato, Gabacho Maroc, Houston Person, Kevin Mahogany, Rajab Suleiman & Kithara de Zanzíbar y Anna Meredith.

Las entradas se pondrán a la venta el 23 de febrero, desde las 11.30 horas a través de las páginas 'heinekenjazzaldia.eus', 'donostiakultura.eus/sarrerak', y 'kursaal.org'. También en las taquillas del Teatro Victoria Eugenia y el Principal.