Havalina: "Ahora los festivales son como la 'fast food' de la música"

Dos años después de su anterior entrega, Havalina regresan este viernes 3 de febrero con nuevo álbum, Muerdesombra (Ernie Records), el noveno de su trayectoria, con un sonido más "atmosférico" y menos directo, con mayor presencia de teclados aunque sin olvidarse en absoluto de las guitarras marca de la casa.

"Me parece muy rara la gente que permanece siempre igual. Las personas cambian. Mi visión del artista es alguien que busca una verdad que lleva dentro e intenta fotografiar el momento personal lo mejor posible", plantea a Europa Press el vocalista, guitarrista y teclista del grupo, Manuel Cabezalí.

En esta línea, Cabezalí (Huelva, 1982) apunta que mucha de la música que le gusta es "muy atmosférica", por lo que al final es normal que eso llegue a sus composiciones. "Muerdesombra tiene una energía diferente a discos pasados", concede.

"El rollo guitarrero, directo y contundente es algo que hemos hecho muchas veces y lo hacemos muy bien, pero teníamos necesidad de hacer algo diferente", destaca, al tiempo que se muestra encantado con el reto que supone cambiar las coordenadas más obvias a priori.

Por eso, explica que quería que el sonido del álbum "fuera intenso y épico pero sin recurrir a los recursos del pasado, con otras herramientas, otra forma de hacer rock". "En lugar de juntos en el local, las canciones las empecé yo solo en casa con bajo y teclado para que ya fuera distinto desde el inicio", resalta.

También es diferente que en esta ocasión todas las letras sean suyas, empezando por Muerdesombra, una "palabra inventada para una criatura de la noche". Y admite también la gran influencia del escritor de ciencia y ficción Brandon Sanderson, que le gusta especialmente por "el existencialismo que plantea detrás de la historia principal". "Me hace pensar, es mi alimento para la mente, subraya.

"GENERAR IMPREVISIBILIDAD"

Por todo lo planteado hasta ahora, Cabezalí concluye que les "gusta generar un poco de imprevisibilidad", ya que "cuando eres un grupo que lleva tanto tiempo tocando, es genial regresar con algo que la gente no espera de ti". Eso se apreció ya en el primer single, Más velocidad, que aunque suena diferente, "mantiene el espíritu de la banda".

En cualquier caso, Cabezalí resta relevancia a los instrumentos y asegura que "tampoco es tan importante si es una guitarra o un teclado, al final es solo música y mucha gente ni lo diferencia". "Siguen teniendo más peso las guitarras porque soy guitarrista. Lo que haga con una guitarra siempre va a ser más memorable porque con el teclado estoy más limitado", admite.

Y añade en este punto: "Hay una regresión muy fuerte a la década de los ochenta en sus diferentes vertientes. Nosotros estamos trabajando más los ambientes oscuros en plan The Cure y Blade Runner. Es un poco el péndulo, que se va moviendo y estamos en ese punto, quizás dentro de cinco años entremos todos en el stoner".

PRESENTACIÓN EN DIRECTO

Con el disco en la calle, lo que planea el grupo ahora es "tocar mucho en salas y hacer una buena gira", centrándose en ese tipo de conciertos ante sus fieles: "Tenemos una buena base de público que es fiel y duradero. Queremos fidelizar eso y verlo crecer. Pensamos que los festivales son una buena propina".

Acerca de esto último, Cabezalí remarca que "ahora mismo los festivales son como la 'fast food' de la música, al tiempo que destaca que ellos no están haciendo 'fast food'. "Si tocamos en alguno, perfecto, pero el objetivo es hacer esta gira de salas bien", reitera, con la visión clara de quien sabe cual camino transitar.

Y aún agrega: "Hay demasiados festivales, habrá una selección natural con el tiempo. Muchos se llenan pero también otros se cancelan. A día de hoy, el éxito en España está intrínsecamente relacionado con tocar en festivales. Y no siempre haces la música adecuada para tocar ahí. De hecho, ya hay grupos que hacen como música de festivales, se ha creado una especie de género. Havalina está muy fuera de esa historia".

Prosigue reflexionando Cabezalí asegurando que "a veces cuesta entender cual es tu sitio en el mundo, por qué unos tocan en tal festival y tu no", pero subraya que él está "muy tranquilo con eso". "El éxito para nosotros es conseguir crecer un poco dentro de esta política de hacer música de calidad".

"No queremos nada muy grande, simplemente sentar un poco más nuestra base de fans y crecer un poco siguiendo nuestra trayectoria. No soy tampoco muy ambioso, tienes que saber donde vives, cual es tu audiencia potencial. Me gustaría que Havalina crezca lo suficiente para poder seguir haciéndolo y que no sea una palmada compaginarlo con nuestras vidas normales", remacha.

FECHAS DE LA GIRA

Manuel Cabezalí, Javier Couceiro y Jaime Olmedo empezarán a presentar Muerdesombra en Oviedo (17 de febrero, La Salvaje) y seguirá por León (18 de febrero, Gran Café), Logroño (3 de marzo, Sala Biribay), Vitoria (4 de marzo, Sala Le Coup), Madrid (10 de marzo, Ochoymedio), Badajoz (17 de marzo, Aftasi) y Almagro (18 de marzo, Sala Urgencias).

Turno será después para A Coruña (31 de marzo, Mardi Gras), Vigo (1 de abril, La Fábrica de Chocolate), San Sebastián (7 de abril, Dabadaba), Bilbao (8 de abril, Azkena), Toledo (21 de abril, Círculo de Arte), Segovia (22 de abril, WIC) y Murcia (28 de abril, Sala Rem).

La gira continuará luego por Valencia (29 de abril, Sala El Loco), Granada (5 de mayo, Boogaclub), Almería (6 de mayo, Madchester), Valladolid (12 de mayo, Porta Caeli), Zaragoza (26 de mayo, Las Armas) y Barcelona (27 de mayo, Sala Sidecar). Y a partir de ahí, a seguir haciendo camino, en salas, festivales o donde sea menester.