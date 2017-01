HoyEnLaRed: construye su casa con tutoriales de Youtube

#HoyEnLaRed: arrancamos con Youtube, porque aunque a algunos les cueste creérselo, pasar cientos de horas delante del ordenador viendo vídeos no siempre es sinónimo de perder el tiempo. La prueba de lo que decimos es nuestra familia protagonista. Hace unos años, Cara Brookins tuvo que huir con lo puesto junto a sus cuatro hijos del maltrato de su expareja. No tenían dinero, así que en lo que ella define como un brote de locura temporal, decidió construir su propia casa. No se van a creer lo que fue capaz de construir gracias a los vídeos tutoriales de Youtube.