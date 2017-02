HoyEnLaRed: el incomprensible apretón de manos de Donald Trump

#HoyEnLaRed, volvemos a hablar de las manos de Donald Trump. No, esta vez no es sobre su minúsculo tamaño, sino sobre sus apretones de manos, que han resultado ser tan ridículos como su pelo. 'The Donald' tiene una curiosa manera de estrecharle la mano a la gente. En un evidente gesto de tipo muy macho, pega un incomprensible tirón que suele dejar al saludado un tanto perplejo. Sí. Lo hace siempre y desde hace mucho tiempo.