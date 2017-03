HoyEnLaRed: 'Acepto los términos y condiciones', aunque no los he leído

#HoyEnLaRed, si alguna vez le ha temblado el dedo antes de marcar la casilla ‘He leído y acepto los términos y condiciones’ sepa que no es el único. Pero no se preocupe, no es por dejadez. La realidad es que es casi imposible que nadie se lea ese tocho. Y las compañías que piden nuestra firma a ciegas, lo saben. Nuestro protagonista se ha pasado 8 horas y 59 minutos leyéndose las casi 200 páginas de los términos y condiciones del Kindel de Amazón. El vídeo forma parte de una iniciativa para mejorar nuestra vida digital. Porque los contratos online deberían ser sencillos y fáciles de leer.