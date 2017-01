El bar, de Álex de la Iglesia, en la Sección Oficial de la Berlinale con Trainspotting 2 o Logan

La película 'El bar', dirigida por Álex de la Iglesia, ha sido seleccionada para participar en la Sección Oficial de la 67 edición de la Berlinale, que se celebrará del 9 al 19 de febrero, según ha anunciado este martes 10 de enero la organización.

En competición también aparecen 'T2 Trainspotting', de Danny Boyle (Reino Unido); 'Bamui haebyun-eoseo honja' ('On the Beach at Night Alone'), de Hong Sangsoo (Corea del Sur); 'Helle Nächte' ('Bright Nights'), de Thomas Arslan (Alemania/Noruega); 'Joaquim', de Marcelo Gomes (Brasil/Portugal); 'Logan', de James Mangold (Estados Unidos).

Además, también competirán las cintas 'Mr. Long', de Sabu (Japón/ Alemania/ China/ Taiwan); 'Return to Montauk', de Volker Schlöndorff (Alemania/ Francia/ Irlanda); 'Viceroy's House', de Gurinder Chadha (India/ Reino Unido); 'Wilde Maus' ('Wild Mouse'), de Josef Hader (Austria).

'El bar' es un thriller coral protagonizado por Blanca Suárez, Mario Casas, Secun de la Rosa, Jaime Ordóñez, Carmen Machi, Terele Pávez, Joaquín Climent, Alejandro Awada, Jordi Aguilar, Diego Braguinsky y Mamen García, que llegará a los cines españoles el próximo 24 de marzo.

La película arranca a las 9.00 horas de la mañana en un céntrico bar de Madrid, donde un grupo de personas heterogéneo desayuna. Uno de ellos tiene prisa, y al salir por la puerta recibe un disparo en la cabeza. Nadie se atreve a socorrerle y todos están atrapados.