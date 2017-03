Imelda May, nueva confirmación del BBK Music Legends Fest

La aclamada Imelda May presentará en el BBK Music Legends Fest de Sondika (Bilbao) su último disco Life, Love, Flesh, Blood, quinto larga duración y primer trabajo en tres años, cuyo lanzamiento está previsto para el 7 de abril.

Producido por oT Bone Burnett, Life, Love, Flesh, Blood incluye la colaboración de Jeff Beck en la guitarra y el maestro al piano Jools Holland, además de un destacado grupo de artistas que incluye al guitarrista Marc Ribot (Tom Waits, Elvis Costello), el batería Jay Bellerose (Elton John/Leon Russell, Ray Lamontagne) y el bajista Zach Dawes (The Last Shadow Puppets, Mini Mansions), la misma banda que grabó el Raising Sand de Robert Plant y Alison Krauss.

Grabado durante siete días en Los Ángeles, el álbum incluye aportaciones en las letras de Angelo Petragalia (Kings of Leon) y Paul Moak (the Blind Boys of Alabama, Martha Wainwright).

De ella ha dicho Bono, de U2: "Adoro la chica que solía ser, pero creo que me gusta aún más la mujer en la que se ha convertido. Todavía traviesa y juguetona, todavía una sirena, pero con un dolor en la voz que me tiene con la oreja pegada a su pared, escuchando ese mundo suyo en cuya habitación se han instalado los problemas".

Imelda May se suma los ya anunciados Van Morrison, Georgie Fame, Alpha Blondy, Gov't Mule, The Steepwater Band, Ruper Ordorika, El Gran Wyoming & Los Insolventes, Rubia y Mud Candies, a la espera de las últimas confirmaciones.

El festival, patrocinado por la Fundación BBK, se celebrará en el Centro Ola BBK, un espacio construido en la década de los setenta con un claro propósito asistencial, en un entorno privilegiado y rodeado de naturaleza. La actividad principal de este espacio es la atención integral tanto a las personas con discapacidad intelectual, como a sus familias y a los agentes sociales que trabajan en este sector.

Esta segunda edición del festival sigue sumando atractivos y unas conexiones de transporte público inmejorables. Con la puesta en marcha de la línea 3 del metro cada vez más cerca, llevará a los asistentes al festival desde la parada del metro del Casco Viejo en Bilbao, a las puertas del recinto en tan sólo 7 minutos.

Las entradas para el viernes 2 y el sábado 3 de junio, así como los abonos están a la venta en cajeros Kutxabank y Ticketkutxabank.