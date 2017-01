Investigadores estudian cómo detectar precozmente los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares

Investigadores aragoneses están analizando cómo detectar precozmente los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares con el estudio AWHS (Aragón Workers Health Study) que ahora inicia su segunda fase --con la denominación de 'Antorcha'-- y que pretende "adelantarse décadas para prevenir" tanto los factores de riesgo como las enfermedades del corazón, que son la primera causa de muerte en todo el mundo.

Así lo han explicado este viernes en rueda de prensa los doctores Fernando Civeira y José Antonio Casasnovas, directores del Comité Científico y Ejecutivo de AWHS-2 Antorcha, acompañados por el gerente del sector Zaragoza II, José Manuel Aldamiz-Echevarría, el director del Instituto de Investigación Sanitaria (ISS) de Aragón, Ángel Lanas, y del vicerrector de Política Científica de la Universidad de Zaragoza, Luis Miguel García Vinuesa.

Previamente, los doctores han acompañado al consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sebastián Celaya, al director general de General Motors España, Antonio Cobo, al director de Personal de la planta, Carlos Iglesias, y al doctor Víctor Alcalde, exresponsable de Prevención de la empresa, en una visita a los laboratorios del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, donde se ha dado a conocer este proyecto que ha permitido estudiar la salud de 6.000 trabajadores de la planta de GM en Figueruelas.

El interés científico de este estudio ha hecho posible que, gracias a la acreditación del IIS Aragón --que integran los hospitales Clínico Lozano Blesa y Miguel Servet, la Universidad de Zaragoza y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud-- como Centro de Investigación de Excelencia por parte del Instituto de Salud Carlos III, se haya accedido a una financiación de 384.000 euros para proseguir con la investigación biomédica.

El doctor José Antonio Casasnovas ha explicado que esta iniciativa comenzó en 2009 por iniciativa del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, con el interés de conocer "cómo se desarrolla y se puede prevenir la enfermedad cardiovascular".

OPORTUNIDAD "DE ORO"

Estudiar la salud de 6.000 trabajadores de General Motors España era "una oportunidad de oro" y cuando se ofreció a la empresa colaborar con este estudio "casi el 90 por ciento" de los trabajadores se sumaron al mismo, conformando una cohorte de más de 5.900 personas a quienes se ha estudiado y se ha controlado "año tras año", obteniendo múltiples datos como muestras biológicas, medidas biométricas, información de estilos de vida y costumbres.

Esta información resulta de gran utilidad para comprobar cómo evoluciona su salud y comprender cómo hacer frente a infartos, ictus o insuficiencias cardíacas, entre otro tipo de patologías del área cardiovascular.

Hasta el momento, el conocimiento científico se ha centrado en intentar evitar la enfermedad cardiovascular tratando los factores de riesgo --hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia--, pero ahora se da un paso más para conocer quién puede desarrollar esos factores de riesgo, de forma que se les pueda hacer frente antes de que aparezcan y, así, evitar sus consecuencias.

El doctor Fernando Civeira ha coincidido en observar que se ha trabajado "intensamente con quien ha sufrido o tiene un alto riesgo" de padecer una enfermedad del corazón, pero la novedad de este proyecto es que permite identificar los factores de riesgo y prevenirlos, por lo que desea adelantar "décadas" en esta materia detectando "quién mantiene la salud con el paso del tiempo y quién no y por qué", considerando que las enfermedades "avisan con tiempo" de su aparición.

SEDENTARISMO

El seguimiento se está realizando a 6.000 trabajadores de GM España, de los que 3.000 tienen más de 40 años. Se les ha sometido a una ecografía arterial y a un TAC coronario, entre otras pruebas y análisis, y por primera vez también se han estudiado las arterias femorales, de las piernas, "un territorio previamente no explorado".

De los datos obtenidos "nos ha llamado la atención" que el sedentarismo es uno de los factores "más perjudiciales" para los mayores de 40 y aumenta el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, así como también "la calidad del sueño, cuánto tiempo se duerme bien".

Practicar ejercicio físico y evitar el tabaquismo son otras de las recomendaciones para prevenir los factores de riesgo de una enfermedad cardiovascular, ha dicho Casasnovas.

El responsable del IIS Aragón, Ángel Lanas, ha agregado que este proyecto es fruto de la colaboración de ocho grupos de trabajo y ha detallado que a la convocatoria nacional en la que ha recibido los 384.000 euros de financiación se presentaron 25 proyectos.

El vicerrector de Política Científica de la Universidad de Zaragoza, Luis Miguel García Vinuesa, ha estimado que este estudio es un caso "de éxito" y ha elogiado la colaboración establecida entre el Gobierno de Aragón y sus centros investigadores, GM España y la institución académica.

"MUY CONTENTOS"

Tras visitar los laboratorios del Hospital Miguel Servet, donde se ha interesado por el trabajo que llevan a cabo los investigadores aragoneses, el director general de GM España, Antonio Cobo, ha asegurado que desde la empresa "estamos muy contentos" de apoyar y colaborar con este proyecto desde sus inicios.

Ha resaltado que más del 90 por ciento de los empleados de la factoría participa voluntariamente en este estudio que tiene ventajas "desde el punto de vista de la planta", ya que "nuestra principal preocupación siempre es la seguridad y salud de nuestros empleados" y por la utilidad de los datos obtenidos, que permiten trabajar "en un aspecto que desde el punto de vista industrial utilizamos todos los días, que es la prevención en nuestras actividades internas y en los hábitos de nuestros trabajadores".

En esta investigación participan los trabajadores que se encuentran en plantilla y "también los más de 1.500 que ya no están activos" y la primera fase ha planteado la necesidad de cuidar la "calidad de vida" y mantener "prácticas sanas en el ámbito del trabajo".

El doctor Víctor Alcalde ha apuntado que ya se ha comprobado que los hábitos de vida y las prácticas en la alimentación "son fundamentales" para prevenir enfermedades cardiovasculares, así como esta primera parte del estudio ha permitido prevenir riesgos en determinados trabajadores.

Este planteamiento de estudio, pionero a nivel mundial, se desarrolla con Antorcha (From the Aragón Workers Health Study to the Quest for Promoters of Cardiovascular Healthy Aging) de 2017 a 2021 e incluye la revisión de 3.000 trabajadores de General Motors en activo, y otros 2.000 jubilados, datos que se sumarán a los más de 5.000 reconocimientos médicos anuales habituales realizados en la misma planta de Figueruelas.

El estudio, posible gracias a la generosidad y colaboración de los trabajadores de General Motors, cuenta con la implicación de GM España, la Universidad de Zaragoza, el IIS Aragón, el HUMS, el Biobanco de Aragón y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), además de múltiples investigadores.