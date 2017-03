Ivan Calbérac, director de 'El sr. Henri comparte piso': "La comedia es drama con distancia"

El cineasta francés Ivan Calbérac cosechó tal éxito con su obra de teatro 'La estudiante y el señor Henri' que vio "inevitable" adaptarla a la gran pantalla. El resultado lleva por título 'El sr. Henri comparte piso' y tras congregar a más de medio millón de espectadores en Francia se estrena en España este viernes 3 de marzo.

"La comedia es drama con distancia", ha señalado el director este miércoles 1 de marzo durante una entrevista concedida a Europa Press con motivo de su visita a Madrid para presentar este filme, protagonizado por el veterano Claude Brasseur y la joven Noémie Schmidt, a quien también se puede ver actualmente en cartelera con 'Manual de un tacaño'.

Brasseur interpreta a Henri, un viejo gruñón jubilado de salud delicada que vive solo en su apartamento de París y a quien su hijo convence para alquilar una de sus habitaciones a Constance, una joven estudiante. El hombre aprovechará su debilidad y vitalidad para tratar de sembrar el caos en su familia.

El director ha indicado que escogió a Brasseur (Neuilly-sur-Seine, Francia, 1936) porque en Francia es "un grandísimo actor", como si se tratara de "un José Sacristán en España", que en esta ocasión aportaba grandes cualidades a esta película. "Es capaz de ser muy duro pero al mismo tiempo tener mucho sentido del humor", ha dicho.

Según ha relatado Calbérac, esta historia surgió cuando vio un caso similar en la televisión española, en una de sus mucha visitas al país, del que se siente enamorado, según ha señalado. En ese momento, pensó que la experiencia podría ser diferente en Francia, donde no es habitual, y vio espacio para la comedia.

"LA VIDA SIEMPRE ES UNA OPORTUNIDAD"

Uno de los temas que aborda esta película es cómo liberarse de la educación, un lastre que comparten Paul, el hijo de Henri, que se siente "aplastado" por su progenitor, y Constance, quien canaliza, frustrada, los deseos de sus padres. "Lo que emociona es que Henri consigue reparar con Constance lo que no ha hecho con su hijo, porque la vida siempre es una oportunidad", ha destacado.

Además, refleja en la joven protagonista la desilusión de una generación de jóvenes "víctimas de un mundo atormentado" y sin "mucha esperanza" que se refugian en el alcohol o las drogas. "Tengo la sensación de que las generaciones jóvenes de hoy se refugian en paraísos artificiales, como un mecanismo de defensa o una llamada de auxilio", sostiene el director, quien ve necesario "escuchar en lugar de prohibir".

No obstante, esta película finaliza con un mensaje optimista: "Solo se vive una vez". "A veces se quiere resolver todo, pero simplemente dar un paso en la dirección correcta ya es mucho", ha apostillado.

En cuanto a la brecha que existe entre los jóvenes y los ancianos, ha destacado que la película invita a vivir en compañía, en una sociedad en la que "predomina la comunicación a través de las nuevas tecnologías", que a su juicio en ocasiones separa en lugar de unir.

'El sr. Henri comparte piso' es el cuarto largometraje del director francés Ivan Calbérac, quien estuvo nominado a los premios César en el año 2003 por su opera prima, 'Irène', película a la que más tarde se sumaron 'On va s'aimer' (2006) y 'Une semaine sur deux' (2009). Tal y como ha avanzado, está preparando su próxima película, 'Venecia no está en Italia', y no descarta rodar próximamente en España.