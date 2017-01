James Corden se suma a Ocean's Eight

James Corden, popularmente conocido por presentar el programa The Late Late Show, se une al spin-off femenino de Ocean's Eleven, Ocean's Eight, protagonizado por Sandra Bullock y Cate Blanchett. El presentador ha fichado por la película que dirige Gary Ross y que produce Warner Bros.

Corden interpretará a un agente de seguros que sospecha del grupo de ladronas mientras planean un robo en Nueva York, según informa Deadline. Además de Bullock y Blanchett, el reparto lo completan Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna y Helena Bonham Carter. Susan Ekins, que ya ejerció de productora en las tres anteriores entregas de Ocean's Eleven, volverá a hacerlo en la versión femenina. Greg Silverman (10 razones para odiarte) y Jesse Ehrman (Ahí os quedáis) también producirán el filme.

El presentador, que ha prestado su voz a un personaje de la película de animación Trolls, también participará en The Emoji Movie y en Peter Rabbit, donde será la voz del protagonista. Además, el próximo mes será el encargado de dirigir la entrega de premios de los Grammy.

Ocean's Eight llegará a los cines el 8 de junio de 2018. A pesar de que todavía no se conocen demasiados detalles del argumento, los rumores apuntan a que el equipo de ladronas robarán un collar y tenderán una trampa a un malvado galerista. La versión femenina de Ocean's Eight tiene la aprobación del creador original, Steven Soderbergh, y de uno de los protagonistas originales, Matt Damon, que tendrá un cameo en la película y que augura que será "increíble".