Jessica Bueno y Nicole Kimpel derrochan elegancia en la pasarela de SIMOF

Sevilla vive su semana de la moda flamenca más importante del año y lo hace de la mano de muchos rostros conocidos que se subieron una vez más a la pasarela para disfrutar de la moda, pero sobre todo, de los trajes de gitana.

SIMOF SE LLENA DE ROSTROS CONOCIDOS SOBRE LA PASARELA

Como no podía ser de otra forma, Jessica Bueno no faltó a su cita anual con Sevilla y la moda y es que, como viene siendo habitual en las diferentes ediciones, la joven no falta a los desfiles. En esta ocasión Jessica se olvidó por unas horas de su faceta de madre y recordó su profesión de modelo de la mejor forma posible, sobre la pasarela de SIMOF. En medio de toda la polémica que mantiene con Kiko Rivera sobre la custodia de su hijo, Jessica prefirió optar por el silencio y no explicar nada sobre sus problemas judiciales con el hijo de Isabel Pantoja.

Otra de las que no quiso faltar a esta cita fue Laura Matamoros que se subió por primera vez a la pasarela vestida de flamenca y lo hizo demostrando que lo suyo es el modelaje. Con mucho arte y desparpajo, la hija de Kiko Matamoros demostró que está encantada con su faceta de modelo. En cuanto al paso de su padre por la casa de Gran Hermano VIP como sargento, aseguró que podría haber dado algo más estricto: "Un buen sargento, podría haber dado un poco mas de caña yo creo pero ha estado bien, muy bien". Sobre cómo está ahora la relación familiar explicó: "Bien, todo muy bien, tranquilo y en orden, como debe estar, perfecto".

NICOLE KIMPEL DISFRUTÓ DE SU FACETA MÁS ANDALUZA SOBRE LA PASARELA

También la pareja de Antonio Banderas, Nicole Kimpel, derrochó elegancia sobre la pasarela y es que a pesar de no tener sangre andaluza, lo cierto es que la joven ha acogido a la perfección las tradiciones de la tierra de su pareja.

Gloria Camila y su novio Kiko Jiménez fueron dos de los invitados a los desfiles de Simof que disfrutaron por todo lo alto y es que también la hija de Ortega Cano participó en algunos de los desfiles. La joven no dudó en hablar de la complicada situación que está viviendo su familia y es que José Fernando es la gran preocupación de todos.