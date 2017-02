Jessie J, lanza su primera línea de cosméticos

Que Jessie J es una mujer llena de talento a nadie le cabe duda, sin embargo, lo que pocos saben es que la cantante y compositora británica tiene una habilidad oculta: el maquillaje. Si hay algo que siempre destaca de ella son sus looks beauty: siempre va impecablemente maquillada y todo gracias a su manos y no a la de un estilista, como ha confesado.

"Es la primera vez en un año que me pongo en manos de un maquillador, de hecho, para las alfombras rojas me maquillo yo misma, también cuando tengo algún evento y cuando me toca ser coach en The Voice", ha confesado.

Son muchos años subida a los escenarios y a diferencia de otras celebrities, como Sara Carbonero, que ha confesado que no es nada hábil con las brochas y los pinceles en más de una ocasión, a Jessie J le han servido para aprender de los grandes profesionales. "Con los años he cogido práctica, además como me encanta dibujar y me relaja mucho, lo disfruto mucho", ha declarado.

Ahora que es toda una experta, ha puesto en práctica todo lo que sabe en su nueva colección de maquillaje que ha lanzado junto a Make Up For Ever. "Soy la primera artista que saca una línea con ellos y quiero que la gente se sienta segura de sí misma gracias a este maquillaje", ha dicho.

Sabe de maquillaje. Y se nota que le gusta. Lo usa para sacar lo mejor de sí misma y por eso precisamente había dos cosas que nunca haría: contornearse la cara y llevar las cejas muy espesas. "No soy de esas personas que siga las tendencias de maquillaje porque todo el mundo lo está haciendo. El contouring, por ejemplo, no es bueno para mi cara, así que lo evito, y las cejas muy pobladas tampoco me favorecen", ha dicho.