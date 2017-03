Juan Diego Mateos publica Bedallama, un disco con música "sanadora" y en "busca de la felicidad"

El músico y guitarrista jerezano Juan Diego Mateos publica su nuevo disco en solitario 'Bedallama', un trabajo asociado al "sentimiento de felicidad" y que surgió en una época de enfermedad del artista, a quien ayudó en el proceso de recuperación. El disco está asociado además al concepto de 'musicfulness', para "ayudar a las personas" en su "orientación vital".

"El disco surge en una etapa de mi vida complicada, me habían diagnosticado la enfermedad de crohn --que afecta al aparato digestivo-- y me hizo recapacitar", ha explicado el propio Mateos. Antonio Soteldo 'Musiquita' es el compositor de los temas que iba enviando al guitarrista, quien "notaba que con cada uno surgía algo dentro".

"Llegué incluso a odiar la guitarra, porque me obligaba práctiamente a desnudarme y me creaba una sensación de miedo y vergüenza por lo que podría pensar el público. Pero me di cuenta que si bajas el volumen y te permites disfrutar, al final sientes algo que, en mi caso, era que me estaba sanando", ha apuntado.

El título de 'Bedallama' viene de una anécdota con la hija del músico, quien llegaba todos los días del colegio tarareando una canción con esa palabra mal pronunciada. "Nos pareció un nombre simpático que está relacionado con esa búsqueda de sentirse feliz como un niño. La verdad es que parece un nombre de meditación", ha bromeado Mateos.

Grabado en los estudios La Bodega de Jerez, el álbum cuenta con la producción de Miguel Ángel Pérez Reina y José María Pérez-Flor, y han colaborado diversos músicos, entre ellos Jorge Pardo. Pardo ha destacado la propuesta musical de Mateos, "mirando a distintos ángulos de la música, a pesar de ser jerezano y tener la herencia del flamenco".

Para el músico, 'Bedallama' se adentra en los aspectos del 'musicfulness', "recuperando parte de la música con utilidad social, humana y para el enriquecimiento personal". "La música siempre ha tenido ese contenido alejado del espectáculo, que no tiene porque ser malo, pero en los últimos años se iba perdiendo", ha añadido.

El productor Pérez Reina ha explicado su apuesta por el 'musicfulness', que nace de la música como "elemento transformacional" y pretende enseñar a "escuchar la música en su plenitud". Para ello, se pondrán en marcha cursos de un día y 'miniconciertos' para grupos reducidos con un conductor, que se harán públicos próximamente en 'www.musicfulness.com'.