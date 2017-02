Juanjo Giménez, sobre el error en los Oscar: "Se ha creado un silencio increíble, no sabíamos si era parte del show"

El director Juanjo Giménez, nominado a los Oscar por su cortometraje 'Timecode, ha vivido en directo el error histórico sucedido en la gala de los Oscar cuando los actores Warren Beatty y Faye Dunaway leyeron la tarjeta equivocada y proclamaron a 'La La Land' como ganadora del Oscar a la mejor película.

"Se ha creado un silencio increíble en la gala porque no sabíamos si era parte del show, y evidentemente no", ha relatado el director este lunes 27 de febrero en declaraciones recogidas por Europa Press de Onda Cero.

"Yo me iba a acordar de esta gala pasara lo que pasara pero ahora creo que se va a acordar todo el mundo", ha bromeado Giménez, quien ha señalado que cuando los asistentes a esta ceremonia vieron que lo sucedido "iba en serio", la "incredulidad era máxima". "No he vivido una cosa igual en mi vida", ha agregado.

El director, quien finalmente no ha sido galardonado con el Oscar al Mejor cortometraje, que ha sido para la cinta húngara 'Sing', ha bromeado con este hecho: "He esperado por si también había errores en mi categoría pero parece que no he ganado", ha dicho.

Giménez ha reconocido que la experiencia de haber estado nominado "es impagable", no solo por la gala, sino por los eventos y encuentros previos organizados en el marco de esta ceremonia, que reflejan una "efervescencia especial", según sus palabras.

En cuanto a la gala, el cineasta ha señalado que está "impecablemente" organizado, y ha destacado que incluso hay alguien que avisa a los nominados cuando llega su categoría.

Preguntado acerca de las posibles ofertas, Giménez ha indicado que ha tenido "alguna entrevista", puesto que la industria se siente en cierto modo "obligada" a escuchar a los nominados y a abrirles "la puerta" para que hablen sobre sus proyectos. "Consideran que un nominado es alguien merecedor de esa oportunidad", ha dicho.

En cuanto a 'Sing', la cinta húngara ganadora del Oscar al Mejor cortometraje que ha arrebatado a Giménez la estatuilla, ha indicado que se trata de una película "redonda y estupenda", "muy al gusto americano con un final espectacular" y, por lo tanto, "entraba en lo esperado" que ganara.

En este sentido, Giménez ha confesado que 'Sing' era su apuesta en esta categoría por la que incluso apostó unos dólares que ahora invertirá en invitar a tomar algo a su equipo.