Juanma Bajo Ulloa asegura no tener nada que ver con la puesta a la venta de un Premio Goya en una tienda de Vitoria

El director de cine Juanma Bajo Ulloa ha manifestado que no tiene nada que ver con la puesta a la venta en una tienda de segunda mano de un Goya al Mejor guión original que ganó en 1992 junto a su hermano Eduardo, por la película Alas de mariposa.

"Ante las erróneas informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación, incluyendo prensa escrita y redes sociales respecto a la venta de un Goya, queremos poner en conocimiento de estos medios y aclarar de modo fehaciente que, don Juanma Bajo Ulloa, no tiene en absoluto que ver con los hechos y circunstancias que se le atribuyen en las mismas", señala en un comunicado remitido a Europa Press por su productora, Lur Zinema.

Una tienda de segunda mano de Vitoria había puesto a la venta y, posteriormente retirado, el galardón. El diario El Correo se hizo eco este martes 27 de diciembre de las fotografías publicadas por varias personas en Twitter, en las que aparecía dicho galardón expuesto en el escaparate de la tienda de reventa de la capital alavesa, con un precio de 4.999 euros.

Responsables del establecimiento confirmaron a Europa Press que este Goya había estado a la venta, aunque señalaron que no podían facilitar más información porque debían respetar la protección de datos.

En este sentido, fuentes de la Academia de Cine señalaron a Europa Press que este galardón, que recogió Eduardo Bajo Ulloa de manos de Juanjo Puigcorbé y Verónica Forqué en 1992, ya no está a la venta, tal y como había podido saber la institución. No obstante, no pudieron confirmar si se trataba del Goya original que recibieron por Alas de mariposa, protagonizada por Silvia Munt, Fernando Valverde, Susana García y Karra Elejalde.

LA ACADEMIA REGULARÁ LA SITUACIÓN

Tal y como establecen las bases de la Academia, el trofeo es propiedad de quien lo recibe y, por tanto, puede hacer lo que desee con él. Sin embargo, y si la venta del Goya es real, la institución se plantearía "incluir una cláusula para regular este tipo de situaciones y que no se pueda transmitir a un tercero".

Además, se propondría que la Academia tenga la primera opción de recuperar el trofeo a un "precio simbólico", de la misma manera que ocurre en Hollywood con los Oscar, según ha explicado la institución.

Por otro lado, si el Goya que se ha puesto a la venta no es auténtico, la Academia tomaría "acciones legales" porque los derechos de la estatuilla, entre ellos el de reproducción, son de la Academia.

La institución recuerda que se trata de una situación "novedosa" en los 31 años de vida de estos premios. Según ha indicado, ni Eduardo ni Juanma Bajo Ulloa son actualmente miembros de la Academia de Cine.

En cuanto a la fecha que aparece en el Goya -1991-, la Academia de Cine ha explicado a Europa Press que corresponde al año de producción de la película, y no a la de la entrega del premio, que se produjo en 1992. De esta forma, aclara que el Goya que está a la venta no es el que ganó el cineasta Montxo Armendáriz en 1991 por Las cartas de Alou.

Actualmente y desde hace unos años, la fecha que aparece en el galardón es la de la celebración de la ceremonia de estos premios, según precisa la institución.